香港女星王麗嘉（Irisa）是香港影星王敏德和名模馬詩慧的二女兒，光靠火辣身材就讓她的人氣瞬間爆棚，更受封「最辣星二代」，一舉一動都吸引著網友們的目光。近日，穿搭歐美風的她竟單穿內衣就上街趴趴走，更大方拍下一系列惹火街拍，令粉絲們看了超嗨。

伴隨知名度竄升，王麗嘉的尺度更是越來越大，近日她染了一頭金棕色長髮，穿梭在街上走走逛逛，仔細一看竟只穿上黑色運動BRA，讓34D的好身材一覽無遺，胸前藏不住的事業線及長腿都超吸眾人目光，搭配她一身健康的小麥色肌膚，看起來帥氣又性感。

在 Instagram 查看這則貼文 ☻ irisa shannon wong ☻（@irisashannon）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 26 日 上午 6:15 張貼

在畫面中經過一陣風吹，一把吹起王麗嘉的外套，讓她意外曝光明顯的腹肌線及纖腰，這全仰賴她日常積極健身，從爬山、游泳到重訓缺一不可，她對於好身材絕不妥協的精神，令人相當佩服。

在 Instagram 查看這則貼文 ☻ irisa shannon wong ☻（@irisashannon）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 19 日 上午 2:03 張貼

王麗嘉身高178.5cm，配上超狂身材穿搭，讓粉絲們看了紛紛回應：「好喜歡這個髮色」、「笑起來好迷人呀」、「你真的好美」、「身材好好」等。