孫儷今年38歲，但肌膚狀況和身材卻彷彿少女一般，他曾分享自己對於保養這件事非常持之以恆，他的觀念是「不期望肌膚問題隔天就消失，而是希望自己50歲時看起來依然像是30歲！」

▍1.熱毛巾敷臉

孫儷在卸妝和徹底清潔後會使用不燙手的熱毛巾敷臉，先把毛巾浸泡在溫熱的水中，接著敷在臉上，用熱脹冷縮的原理讓臉上的毛孔打開，約敷15至20分鐘即可，中途若毛巾冷了可以再次浸泡在熱水中回溫再繼續敷。敷臉後先在臉上塗抹精華液，接著敷上保溼面膜約20分鐘，一周進行這樣的步驟2、3次，只要使用到每個人家中都會有的毛巾來輔助保養，零成本就可感受到肌膚更加滑嫩細緻。

在 Instagram 查看這則貼文 孙俪官方影迷会（@sunli.official）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 12 日 下午 10:58 張貼

▍2.一年四季泡腳

孫儷有泡腳的習慣，一年四季都可以用溫水泡腳，能夠加強身體循環，讓新陳代謝更順暢，進而讓氣色看起來更紅潤有精神。建議泡腳時間不宜過長，半小時內即可，可使用有點深度的泡腳桶，大概可泡到小腿肚的深度，泡腳水的溫度也較容易維持。若喜歡草藥香氣的人還可以買些泡腳包搭配使用，讓泡腳的過程更療癒。

▍3.養成運動習慣

運動不但能維持良好的體態，更是凍齡的要素之一，孫儷的運動項目很豐富，包含跑步、瑜伽、拳擊、健身等，而且他完全無法讓身體閒下來，工作人員常常會在片場捕捉到孫儷隨時在運動的畫面，就連看劇本之類的空檔都可以看到孫儷抓緊時間在拉筋或做平板支撐，難怪能夠維持纖細的好身材！