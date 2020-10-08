2020年是充滿動盪的一年，受到新冠肺炎疫情的影響，教育現場也必須面對短暫的停課危機面臨困難與挑戰，卻也為「臺灣教育科技」產業帶來許多契機，像是遠距教學、數位內容等，一時之間受到高度矚目！

為了讓教育現場的老師們更了解更多教育科技的教材，台北市電腦公會、資訊月活動委員會特別主辦「臺灣教育科技展」，號召教育科技業者及教育工作者一起交流，探討科技能為教育帶來的幫助。老師們來到「臺灣教育科技展」可以接觸到能夠運用在教育現場的最新數位教材，讓老師與孩子們擁有更好的教育科技環境，孕育未來更多跨領域人才，讓世界看見臺灣的教育能量！

臺灣教育科技展今年為第三年舉辦，以「科技助力，教學不停息」為年度主題，匯集與該主題相關的軟體、硬體、整合應用等單位，將在12/2至12/6於臺北世貿一館舉辦，同場演示國內外教育科技導入校園的價值與成果。

本次規劃四大展區：臺灣教育聯合展區、校園超部署、創課神隊友、特色辦學區，可看到如何將科技運用在教育現場，以科技幫助老師更有效率、創新的進行備課及班級經營。另外現場還有二個議題主題館：防疫不停學主題館、親師生敲敲門，不但提供學校防疫、教師數位教學及學生自學參考使用的數位教材，另外邀請老師們一起打造教育多元面貌，營造不斷學習向上的教育環境！主題式分區的方式呈現整個展覽面貌，讓每一位關心教育的人，可以清楚選擇自己最想要的主題進行觀摩，還能快速了解本屆展覽的核心精神。