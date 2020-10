ØZI(7日)受邀出席CALVIN KLEIN旗下的支線CK ONE活動,以新穎有趣的方式展現CK ONE 「I Love Everyone of Me」的獨特宣言,而ØZI搶先體驗來自紐約設計的鏡面萬花筒裝置,在現場也聊起內褲經。

ØZI以一襲黑底白花紋T恤出席CK ONE快閃店活動,在台北101 B1裝置萬花筒拍照的ØZI幾乎要融入背景色,他表示對於CK的第一印象就是內褲,今天也剛好穿上CK內褲,自認身材不好無法拍攝CK內褲廣告,但若有泫雅一起拍就不用管身材了,被問到爸媽內褲或一起拍廣告時,直說無法想也「也可怕」,直說為何不能給我「泫雅」。

ØZI穿上CK ONE秋冬系列特色 T恤搭配亮綠色塗鴉工裝襯衫,搶先體驗獨樹一格的鏡面萬花筒裝置。(圖/品牌提供)

今年亞洲版形象廣告集結韓國明星情侶檔泫雅與金曉鐘、國民男友許光漢、以及創作歌手張藝興的Calvin Klein Jeans,也特別在10/6-10/22於台北101購物中心B1舉辦CK ONE限時快閃店活動,將獨一無二的鏡面萬花筒特色裝置結合品牌秋冬設計元素,以新穎有趣的方式展現CK ONE。

活動期間內Calvin Klein Jeans台北101專櫃除了周年慶優惠(秋冬新品一件85折,兩件以上8折),消費滿額更可獲得多項好禮與專屬刺繡布章客製服務。(圖/品牌提供)

Calvin Klein Underwear 2020年秋季同時推出男、女款式的ICON系列,特色在於logo褲腰頭後方裝飾性圖案。並有柔軟棉質和超細纖維兩種且有多種明亮色系選擇;男款特別著重消除大腿內側的摩擦度;男、女款丹寧褲的彈力布料具有修飾身形曲線的效果,即使經過洗滌及穿著,仍能恢復原本版型。非丹寧類的Body Stretch款式例如平織上衣和T恤,極致柔軟的四向彈力布料,亦提供相同程度的舒適彈性。