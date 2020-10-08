美國相當知名的資深女星黛咪·摩爾(Demi Moore)，近日為了幫好友蕾哈娜（Rihanna）宣傳新一季的內衣產品，特別脫掉外衣換上性感蕾絲內衣及網襪，大秀前凸後翹的性感曲線，吸引網友熱烈討論。

美國流行音樂天后蕾哈娜（Rihanna），出道多年曾拿下多項音樂大獎，但近幾年將事業重心轉往個人彩妝「Fenty Beauty」及時尚事業「Savage x Fenty」發展後，成績亮眼營收逐年攀升讓她成功轉型成為女企業家。

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近日蕾哈娜所經營的內衣品牌「Savage x Fenty」即將推出新品，不僅找來超模貝拉哈蒂（Bella Hadid ）與卡拉·迪樂芬妮（Cara Delevingne）一同拍攝形象廣告，廣告中還請出「黛姨」出面相挺。只見黛咪摩爾一身黑色蕾絲深V內衣腳踩黑色網襪，展現凍齡好身材並散發致命魅力，成功製造話題。

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黛咪摩爾曾在採訪時公開自己能一直保持性感火辣的身材，除了避免吃高熱量的食物外，也會多吃蔬果類食物加上多年來都有運動的習慣，讓她即使年過半百依然不輸給1996年時演出《脫衣舞孃》時的狀態。

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