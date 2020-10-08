女星周曉涵以精緻外貌和D級傲人美胸走紅，不僅是大家心目中的偶像劇女神，好身材更讓她多年獲得內衣廠商青睞，成為美胸代言人。近日，周曉涵帶大方在IG上分享一段練琴的側拍影片，絕美體態令粉絲們看得不亦樂乎。

只見周曉涵換上一套性感的深藍色內衣套裝，外披絲綢感的長版薄外套，大方秀出緊緻的性感腹部肌膚，伴隨運鏡左右移動，渾圓酥胸透出深邃的事業線黑影，把她好到逆天的身材完整展現在鏡頭前，清新脫俗的模樣再次讓網友們驚呼連連。

在 Instagram 查看這則貼文 周曉涵 aмanda cнoυ⋆（@ilove7388）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 上午 2:57 張貼

過程中，周曉涵彈到一半一度忘記怎麼彈，她不禁笑場甜喊：「忘記了～氣死～」同時也在貼文中寫下：「喵姐鋼琴師已經快十年沒彈琴了，為大家帶來以前的主打曲夢中的婚禮。」她更自我調侃：「雖然有小掉漆但沒關係。」唯美畫面依舊讓粉絲們看了全樂歪。

在 Instagram 查看這則貼文 周曉涵 aмanda cнoυ⋆（@ilove7388）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 下午 5:39 張貼

周曉涵從不吝嗇展露身材，堪稱演藝圈發電機，粉絲們也紛紛激動回應：「這樣彈鋼琴是要逼死誰」、「忘記沒關係，氣勢有出來就好」、「第一次見到小周姐姐彈鋼琴」、「不用看琴譜也能彈出來已經很厲害了」、「雖然這裝扮和鋼琴搭配好讚」等。