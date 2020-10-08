Berluti 為慶祝品牌成立125週年，與巴黎錢幣博物館 (Monnaie de Paris) 展開了一次史無前例的合作，將其標誌性的 Andy 樂福鞋款重新打造為便士樂福鞋 (Penny Loafer)，重塑經典，意義非凡。

1895年，30歲的義大利裔鞋匠 Alessandro Berluti 在巴黎創立了 Berluti，並設計出品牌的首款綁帶鞋——Alessandro。2005年，Berluti 首次推出包袋產品 (包括頗具代表性的 Un Jour 和 Deux Jours 公事包)、小型皮具、配飾和生活配件。2011年，Berluti 將產品線延伸至服飾，最終茁壯成長為一個國際化的 lifestyle 品牌。2018年，比利時設計師 Kris Van Assche 被任命為品牌創意總監，他進一步將 Berluti 無所畏懼的精神發揚光大，並創造出一系列充滿活力的新品與獨一無二的跨界合作——如攜手拉法努爾中心畫廊推出的限量 Pierre Jeanneret 家具，運用 Patina 古法染色來演繹其 Venezia 皮革的繽紛色彩。這不僅頗具前瞻性，同時也牢牢植根於品牌 DNA。

Berluti 攜手巴黎錢幣博物館慶祝品牌成立125週年_深紅色便士樂福鞋。(圖/品牌提供)

為紀念品牌成立125週年，Berluti 將其最具代表性的樂福鞋款——Andy 樂福鞋進行重塑。Andy 樂福鞋於1962年由 Olga Berluti 為藝術家 Andy Warhol 設計，如今搖身一變，成為一雙純正的便士樂福鞋。它的靈感源於20世紀初期的預科和大學校園，當時學生們習慣放一枚硬幣在鞋面上的半月型切槽內，這樣便於撥打投幣式電話。這枚鑲有 Berluti 徽章標識的裝飾性硬幣由法國製造商巴黎錢幣博物館特別呈現，這個位於塞納河岸邊的公司自864年起便開始生產硬幣與勳章