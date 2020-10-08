英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS，自1994年以來，深受中外名人喜愛，品牌皮衣更是ALLSAINTS最令人夢寐以求的代表性單品，今年2020秋冬，ALLSAINTS全新浪潮「新波希米亞The New Bohemians」，10月7日以盛大「ALLSAINTS ALL-TIME皮衣慶典」襲捲時尚圈，邀請金曲嘻哈天團《頑童MJ116》成員瘦子E.SO、超強R&B女聲Karencici 與台灣人氣饒舌歌手莫宰羊，于時尚展演空間NUZONE，率性演繹秋冬新品與新浪潮迷你演唱會，向1970年的電影「迷幻演出 Performance」致敬！

2020年秋冬，ALLSAINTS推出全新一季形象企劃「新波希米亞The New Bohemians」，致敬1970年的電影「迷幻演出 Performance」與其主演—英國滾石合唱團主唱米克·賈格爾Mick Jagger所展現的强烈中性色彩。ALLSAINTS以自由、不拘象徵著遠離喧囂的世俗和探索未知，風格態度多了點剛毅個性、與更別緻的細節，轉化成更爲獨特的英倫風尚。

瘦子E.SO穿ALLSAINTS釋放自由靈魂。(圖/品牌提供)

10月7日晚間8時至11時，英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS舉辦 「ALL-TIME皮衣慶典」，邀請金曲嘻哈天團《頑童MJ116》成員瘦子E.SO、超強R&B女聲Karencici 與台灣人氣饒舌歌手莫宰羊率性演繹新浪潮迷你演唱會。眾人身著ALLSAINTS代表性皮衣與最新The New Bohemians系列，詮釋自由的靈魂與風格，將現場的氣氛炒到最高點，成爲臺北當晚城中最重要的時尚x音樂盛事。ALLSAINTS亦邀請許多品牌藝人好朋友出席盛會，共襄盛舉，包括新生代饒舌團體CHING G SQUAD (RED/ ChrisFlow)、宇宙人樂團、藝人林逸欣、唯有機品牌創辦人IRIS艾莉絲、演員陳昊森、創作歌手孫盛希、演員薛仕淩、歌手閻奕格等，一同享受ALLSAINTS音樂與ALLSAINTS充滿「態度、個性、創造力」生活方式！