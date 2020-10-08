曾於華語電影紅極一時的《與龍共舞》，演員卡司華麗包含影帝劉德華、張敏、葉德嫻等人。其中最讓大家印象深刻除了劉德華飾演的「大陸雞」之外，另一位則是飾演張敏媽媽的葉德嫻，劇中就是個貪小便宜的師奶，用盡招數打牌出千、假氣功，就想多掙點錢讓女兒過上好生活。有次參加派對時為了掩飾自己的出糗，還大喊這套龍蝦裝是知名設計師「Sit down please」設計的，不是每個人都可以駕馭的，成為家喻戶曉的經典台詞。

電商傢俱業者向《與龍共舞》致敬，推出的龍蝦床墊（圖片提供obis）

而這回知名電商傢俱業者obis，也向港片經典《與龍共舞》致敬，推出義大利名設計師sit down please設計的龍蝦床墊！營運長廖瑀瑄笑說：「會有這樣的想法，只因我是劉德華的忠實鐵粉，希望能向經典致敬。」然而靈光一現的想法，做法卻一點也不容易！整張床墊MIT製作並使用五段式乳膠獨立筒，完全符合人體工學承重，提供給消費者最優質的睡眠品質。想要有煥然一新的體驗，所有「龍粉」、「華仔粉」們趕緊預備衝刺！