林心如7日出席TIFFANY活動，佩戴Tiffany Jean Schlumberger傳奇設計系列葉片設計鑽石項鍊與葉片設計鑽石耳環，近期在忙於拍戲的她也自嘲「雖然拍戲也會美，但來參加Tiffany活動會更美」。
林心如以一襲白色開深V禮服詮釋Tiffany珠寶藝術，穿戴上億的珠寶讓全身超「放閃」，也剛好呼應日前難得和霍建華去淡水放閃，但不見女兒(小海豚)一同，林心如表示「女兒想要帶大玩具出門，但林心如不准，讓女兒選是要出門還是在家玩大玩具，女兒結果選了玩具，就讓她在家」才難得有機會林心如和霍建華就一同約會。對於珠寶小海豚從小就喜愛，也與她一同戴了Tiffany手鍊，但卻也愛林心如的手錬，也讓女兒一起戴了，現在小海豚還小等長大會傳承給她。
2020 Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶系列，林心如表示「今年的設計亮點跳脫以往大家對於TIFFANY紐約調的簡約俐落感存有的既定印象，取而代之的是更多生動而奇幻、帶著異國情調的設計在裡面，可以想見在傳奇大師的創意世界裡，寶石、鑽石都是非常活耀具有生命力的，透過雕琢與設計巧思而賦予珠寶作品另一層深意。也因為我本身現在深入電影製作的領域，同為藝術工作者，我覺得這是非常難得、感動，且值得細細品味的。」
2020年 Tiffany全新 Jean Schlumberger 傳奇設計高級珠寶系列於即日起至10月28日假Tiffany & Co. 台北101及台南新光三越西門專門店耀眼鉅獻。
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