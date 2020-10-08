林心如7日出席TIFFANY活動，佩戴Tiffany Jean Schlumberger傳奇設計系列葉片設計鑽石項鍊與葉片設計鑽石耳環，近期在忙於拍戲的她也自嘲「雖然拍戲也會美，但來參加Tiffany活動會更美」。

林心如以一襲白色開深V禮服詮釋Tiffany珠寶藝術，穿戴上億的珠寶讓全身超「放閃」，也剛好呼應日前難得和霍建華去淡水放閃，但不見女兒(小海豚)一同，林心如表示「女兒想要帶大玩具出門，但林心如不准，讓女兒選是要出門還是在家玩大玩具，女兒結果選了玩具，就讓她在家」才難得有機會林心如和霍建華就一同約會。對於珠寶小海豚從小就喜愛，也與她一同戴了Tiffany手鍊，但卻也愛林心如的手錬，也讓女兒一起戴了，現在小海豚還小等長大會傳承給她。

林心如以優雅知性的女神風範完美詮釋本次高級珠寶精妙動人的藝術張力。(圖/品牌提供)

2020 Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶系列，林心如表示「今年的設計亮點跳脫以往大家對於TIFFANY紐約調的簡約俐落感存有的既定印象，取而代之的是更多生動而奇幻、帶著異國情調的設計在裡面，可以想見在傳奇大師的創意世界裡，寶石、鑽石都是非常活耀具有生命力的，透過雕琢與設計巧思而賦予珠寶作品另一層深意。也因為我本身現在深入電影製作的領域，同為藝術工作者，我覺得這是非常難得、感動，且值得細細品味的。」

2020 Jean Schlumberger 傳奇設計高級珠寶系列。(圖/品牌提供)

2020年 Tiffany全新 Jean Schlumberger 傳奇設計高級珠寶系列於即日起至10月28日假Tiffany & Co. 台北101及台南新光三越西門專門店耀眼鉅獻。