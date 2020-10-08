I DEW CARE於今年7月正式登陸台灣，為韓國美妝集團MBX旗下的美韓混血保養品牌，來自美國加州的新保養態度，由韓系亞洲肌膚專家研發，100%純素成分(vegan)，不做動物實驗，品牌理念#SERIOUSLYFUNSKINCARE，強調保養不只要高效更要好玩，同時還實踐環保概念！

I DEW CARE在Tik Tok社群平台上擁有超過40萬粉絲，影片觀看次數更超過2千萬次，不僅在美國最大電商平台Amazon上架，同時也進駐美國最大美妝產品零售商Ulta Beauty，線上與實體通路，共拓點1254間，在Ulta.com擁有平均4.6顆星的好評高分！「維他命CC家族」為I DEW CARE台灣首次引進產品系列，包含暢銷單品紅橙C修護精萃水、葡萄柚C亮顏精華及檸檬香蕉C雙效凝霜3款產品，繽紛活力的包裝設計搭配亮顏鮮果萃取，為保養程序增添樂趣，還給肌膚原生光澤！

I DEW CARE 紅橙C修護精萃水和不要對我尖叫聯名飲品紅橙汁汁。（圖／品牌提供）

看準台灣人熱愛手搖飲，這次I DEW CARE和手搖飲合作，橫跨保養與飲料界的盛大合作來襲！I DEW CARE與超人氣飲料品牌「不要對我尖叫，日常茶間」合作，推出聯名飲品「紅橙汁汁」，以「維他命CC家族」最具代表性商品紅橙C修護精萃水為靈感出發，將「臉蛋也能喝的果汁」化為沁涼飲品。使用紅石榴、氣泡水與香吉士，調和成迷人的漸層紅橙汁汁氣泡飲，即日起依活動規則拍照上傳IG，即可獲得I DEW CARE招待飲品，與限量獨家微笑LOGO正能量杯套，送完為止。

聯名飲品「紅橙汁汁」，即日起依活動規則拍照上傳IG，即可獲得I DEW CARE招待飲品，與限量獨家微笑LOGO正能量杯套，送完為止。（圖／品牌提供）

新手人妻闆娘丫頭也忍不住拍照在IG打卡分享：「這次的聯名飲品紅橙汁汁，調和紅石榴、氣泡水與香吉士，搖一搖就蹦出迷人又清涼的滋味！不管是開學上課還是中秋佳節聚餐都很適合來一杯！」

闆娘丫頭很喜愛這次的聯名飲品。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看I DEW CARE與超人氣飲料品牌「不要對我尖叫，日常茶間」合作，推出聯名飲品「紅橙汁汁」！

★獎品內容 ｜ I DEW CARE紅橙C修護精萃水正品*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/22

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。