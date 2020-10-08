秋天濕度驟降，肌膚拉起枯水警報。晶碩光學特別把隱形眼鏡保養液專用的水潤成份應用到面膜，推出爆水新星「PMPC透明凝膠保濕面膜」，邀請大家一起體驗水感爆擊！

換季後溫度降低，濕度隨之減少，肌膚因此拉起換季枯水警報，細胞水分告急。晶碩光學為了讓乾枯肌膚重現生機，特別將隱形眼鏡保濕技術跨界應用到面膜上，推出爆水新星「PMPC透明凝膠保濕面膜」！其中蘊含的「PMPC保濕因子」原先用於晶碩隱眼保存液以呵護雙眸，是擄獲75萬消費者芳心的保水寵兒。PMPC保濕因子仿細胞膜結構，使用與人體細胞高相親性的微粒，打造肌膚易吸收的保濕秘方。

晶碩PMPC透明凝膠保濕面膜。（圖／品牌提供）

保濕成份一滴不漏徹底注入毛孔，敷上瞬間就讓各種肌感受水分爆擊，給予肌膚超強2倍玻尿酸保濕力。滲入肌底的水潤不僅讓膚質嫩、透、亮，雙頰更會泛著水光透明感，展現完美澎潤好命肌。除了PMPC保濕因子之外，面膜更添加了大中小三種不同尺寸的玻尿酸因子，分批分層守護細胞水感，讓保濕力面面俱到。

女生們對面膜的要求不僅止滿足於面膜的精華液成份，面膜材質也是重點。晶碩PMPC透明凝膠保濕面膜使用海洋藻類的多醣體製成，打造特殊水感體驗與多孔結構設計，讓精華液直線滲透，直入肌膚深層紋理細縫，高效注入源源水泉。除此之外，水凝面膜本身就含有精華液，具有保濕成分，在敷面膜的過程，一點一滴釋出，讓保濕因子直導進入肌膚底層，而且摸起來水潤Q彈，觸感類似隱形眼鏡鏡片，面膜也特別分為上下兩片，分段以確保使用時完整服貼臉龐，讓每寸嬌嫩肌膚都能零死角沉浸在保濕精華中。使用後面膜也不浪費，PMPC透明凝膠保濕面膜可溶於溫水當中，搖身一變成為泡澡精華，一張面膜兼顧臉部及身體，恣意享受給肌膚的水潤時光！

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得晶碩PMPC透明凝膠保濕面膜*1盒

★公佈時間 ｜ 2020/10/22

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