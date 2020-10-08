Coach 隆重呈獻 Coach x Jennifer Lopez 聯名Hutton手袋，由執行創意總監Stuart Vevers與品牌全球代言人、歌手兼演員的Jennifer Lopez攜手合作設計的首款單品。手袋創作靈感深受兼容並蓄與原創真誠的精神所激發，展現Coach與Lopez共同理念。選擇以Coach最受歡迎Hutton手袋，重新詮釋並注入摩登元素，體現Lopez與眾不同的時尚風格。

Coach x Jennifer Lopez聯名Hutton手袋以精製皮革與真蛇皮打造而成，綴有獨一無二的皮牌以及故事皮牌，並且皆印有Jennifer Lopez親筆簽名。身為全方位表演者的Lopez在設計時，希望手袋能滿足各種風格與生活需求，因而打造出這款雋永百搭、適合奔忙都會步調的手袋。

在 Instagram 查看這則貼文 Coach（@coach）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 4 日 下午 4:33 張貼

推出聯名手袋的同時，Coach也發布一系列強調社群凝聚力的花絮短片與影像，讓大家可了解Lopez身為製作人、舞者與音樂人的多元生活面向，進一步了解聯名Hutton手袋摩登實用的設計。「跟Jennifer一起打造與眾不同的單品，實在非常高興。」Vevers表示：「她熱忱參與設計過程，發揮獨到的時尚品味，讓聯名手袋展現獨有個人風格。」

在 Instagram 查看這則貼文 Jennifer Lopez（@jlo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 1 日 上午 8:31 張貼

「與Coach合作推出我設計的第一款手袋，真的是很難得的經驗。」Lopez表示：「我非常希望Coach x Jennifer Lopez聯名Hutton手袋能反映出我的態度跟精神。手袋運用的撞色皮革跟拋光金屬配件完全是我的風格。這款手袋讓我看起來自信亮眼、時髦有型，出席任何場合都能選搭，我實在等不及跟大家分享了。」