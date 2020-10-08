歡慶櫻桃小丸子動畫30週年，女星Lulu（黃路梓茵）特別將人氣飲料店「Coffee.Tea.Or」變身為期3週的小丸子快閃限定店！從主題、飲品、周邊、空間一氣呵成打造出「情境式體驗」，各位丸粉們絕對要朝聖！

從1990年《櫻桃小丸子》第一次在日本電視台播出動畫，至今已經30週年。櫻桃小丸子一直是品牌總監Lulu最愛的卡通人物！這次一改大家印象中，白襯衫搭配紅色吊帶裙的小丸子，結合品牌潮流而文青的風格，將小丸子打造成Lulu心目中的模樣。

女星Lulu黃路梓茵親自打造櫻桃小丸子限定店 為期3週快閃必朝聖（圖／品牌提供）

「Coffee.Tea.Or」台北中山店的2樓空間火熱變身小丸子主題咖啡茶飲店，推出2款超有口感的聯名手搖，包含酸甜的「狂人百香QQ」以及濃郁的「蜜曬醇奶QQ」，更連手搖杯身都有小丸子、爸爸及爺爺的精美貼紙，完全讓人愛不釋手。

女星Lulu黃路梓茵親自打造櫻桃小丸子限定店 為期3週快閃必朝聖（圖／楊婕安攝）

女星Lulu黃路梓茵親自打造櫻桃小丸子限定店 為期3週快閃必朝聖（圖／楊婕安攝）

除了好喝的飲品，更有萌翻天的拍照打卡空間！由插畫家「路馬力」重新設計，呈現小丸子與同學、家人們一起買茶買咖啡的情境，營造出粉絲與小丸子一起排飲料的情境，讓人彷如置身於卡通之中，更延伸製作成各種周邊商品，如 : 徽章、帆布袋、馬克杯、圍裙、杯套、圍裙等，喜愛小丸子的粉絲們千萬不要錯過喔！

女星Lulu黃路梓茵親自打造櫻桃小丸子限定店 為期3週快閃必朝聖（圖／楊婕安攝）

女星Lulu黃路梓茵親自打造櫻桃小丸子限定店 為期3週快閃必朝聖（圖／楊婕安攝）