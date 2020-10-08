表迷引領期待的歐米茄（OMEGA）超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念表，終於正式亮相，這款腕表不僅可愛，而且背後有一段光榮歷史，1970年美國太空總署（NASA）為了感謝OMEGA對太空任務的貢獻，特別頒發OMEGA一枚「銀史努比獎章」（Silver Snoopy Award），為此OMEGA推出史努比腕表，紀念光榮的歷史時刻，自此成為表迷爭相收藏的熱門表款，今年正逢50周年，更具收藏價值。

深受表迷喜愛的第三代OMEGA Snoopy Award計時碼表，31萬5000元。（OMEGA提供）

OMEGA是美國NASA的官方時計，最為人所熟知的莫過於電影《阿波羅13》中太空人利用手中的OMEGA腕表以關鍵的14秒修正軌道，才得以成功返航，為此NASA頒發「銀史努比獎章」給OMEGA，感謝OMEGA對太空任務的貢獻，OMEGA在2003年推出第一代超霸系列史努比腕表後，立刻被表迷搶購一空，隨後在2015年再推第二代，同樣廣受歡迎，在二手市場的拍賣價更是水漲船高。

底蓋的史努比搭乘太空艙遨遊太空，當計時秒針運行時，史努比也會環繞月球，十分有趣。（OMEGA提供）

今年為慶祝50周年，OMEGA推出第三代史努比腕表，具備計時碼表與動畫功能，底蓋的史努比搭乘太空艙遨遊太空，當計時秒針運行時，史努比也會環繞月球，十分有趣。