22歲大陸女星楊超越是前女團「火箭少女101」成員之一，先前由女團少女變身職業演員，除了主演的奇幻古裝劇《且聽鳳鳴》人氣飆升中，與許魏洲搭檔演出的甜寵劇《仲夏滿天心》也開播，近期更打入時尚圈，解鎖「單人三封」的成就，楊超越近日釋出一組絕美的港風大片，展現清純性感的好身材。

近日，楊超越登上《Super ELLE》雜誌，以天真超越、蛻變超越、奇幻超越為主題，拍攝3款時尚封面，只見昏暗的畫面下，她穿著黑色平口禮服秀酥胸，更以精緻的蕾絲點綴，胸下甚至挖空設計當亮點，宛如復古的公主，以濃烈的色彩對比展現港味風情。

22歲大陸女星楊超越打入時尚圈，近日釋出寫真展現清純性感好身材。（圖／摘自微博@Super ELLE）

楊超越也穿上黑色蓬袖裙，加上紅色腰封展現下半身一雙無敵的美腿，整體比例纖瘦又高挑，蓬鬆的下擺設計同時增添甜美風格，美照連發令粉絲看了狂讚：「不同格調的時尚風」、「楊超越時尚表現力越來越好了」、「仙女不過如此啊」、「大愛港風造型」、「顏舒服又有辨識度」等。

22歲大陸女星楊超越打入時尚圈，近日釋出寫真展現清純性感好身材。（圖／摘自微博@Super ELLE）

楊超越過去因參加選秀節目《創造101》走紅，以第3名出道後，加入女團「火箭少女101」，該團體限定組合在今年6月底到期解散，因此目前她以個人身份單飛發展演藝事業，目前在微博上擁有超過1647萬粉絲追隨，屢屢出現都成為話題焦點。