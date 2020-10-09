同為優雅代名詞的法式彩妝LAURA MERCIER 蘿拉蜜思，以芭雷舞為靈感，將舞者靈動曼妙的舞姿延伸至女人妝容。奪目的璀璨色彩與星光質地，讓你化身藝術殿堂中翩翩起舞的芭蕾少女，開啟偽度假模式，宛如置身巴黎的愉悅心情。

身為蘿拉隱賣王的奢華絲柔眼彩筆此次推出4種集結最人氣的顏色迷你版組合，眼影、臥蠶一組搞定。芭蕾六色眼彩盤質地細緻搭配少女珠光色，粉嫩約會妝必備，一抹撩住他的心。芭蕾眼頰盤更是一盤搞定舞動時的紅暈與自信眼神，釋放優雅魅力 ！

芭蕾六色眼彩盤質地細緻，眼影、臥蠶一組搞定。（圖／品牌提供）

「底妝磁鐵」煥顏凝露推出功能最全3件組 (保濕、柔焦、勻亮)，隨著膚況及妝感隨意搭配使用，保持最佳妝前狀態，將粉底磁鐵般牢牢吸附在肌膚上，服貼、輕透，持妝一整天！芭蕾三色立體修容盤集齊修容、打亮、腮紅，一盤打造五官立體、氣色紅潤的精緻小臉，妝容細節度爆表，攜帶也超方便！人氣橫掃國內外彩妝師、藝人、KOL的冠軍煥顏蜜粉也推出了2組經典色搭配天鵝絨粉撲及攜帶型迷你蜜粉刷，為璀璨妝容完美持妝 16H，是鐵粉們千萬不能錯過的佛心組合。

「底妝磁鐵」煥顏凝露推出功能最全3件組。（圖／品牌提供）

芭蕾三色立體修容盤集齊修容、打亮、腮紅。（圖／品牌提供）

經典必備刷具組NT3,200。（圖／品牌提供）

度假妝容絕對少不了女人的最愛「口紅」。「芭蕾巴黎限量假期系列」本次推出了3款唇彩組合。摩登精華唇膏必收組一次將人氣色 Beige Intime, Coral Nu和A La Rose收進口袋，官網更是獨家推出隨身迷你水耀光唇蜜禮盒，保持唇部光澤水潤一整天。小紅書上大受好評的身體乳及護手霜此次也推出了迷你精裝版，四種口味一起買齊，旋轉跳躍間散發出甜滋滋的奶香，如同少女般的芭蕾舞伶。

摩登精華唇膏必收組。（圖／品牌提供）