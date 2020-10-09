2020年因為疫情影響，全球時尚處於一種新的溝通模式。透過「線上」國際精品各自表述的時尚秀一一登場。在台北，Paychi Guh華裔國際設計師品牌，打破虛擬，以一場別開生面的現代舞，詮釋Cashmere的細膩質感與飄逸設計，透過舞者們奔放自由的律動，展現Paychi Guh 賦予Cashmere的新生命。

成立於2013年，華裔設計師顧珮琦Paychi Guh同名女裝品牌，全系列以她深愛的Cashmere喀什米爾羊絨為基底衣料，打造出件件高質感，又有獨特設計感的針織精品。創立至今打入美國、加拿大、法國、英國超過45家時尚精店，產品和三宅一生、川久保玲等國際一線品牌同櫃展售，並在紐約巴黎參展，高品質的織物質感卻擁有相對平實的價格，讓人一接觸就會忍不住想要把它帶回家！

顧珮琦擁有加拿大英屬哥倫比亞大學和費城紡織科技學院的教育基礎，曾在美國知名Nordstrom百貨公司擔任設計總監，十五年時裝界的洗禮，歷練出顧珮琦對時尚的獨特品味和專業技巧，從設計、生產、到行銷的經驗累積，是華裔國際設計師中極少數同時擁有設計、行銷和業務能力的品牌設計師。在成立個人品牌之前曾遠赴著名的倫敦聖馬丁藝術設計學院尋求突破，獨特的懸垂和拼貼設計過程，使顧珮琦可創造無限與眾不同的原創版型。

「Paychi Guh」獨創G-cutting立體剪裁設計，獨特的懸垂和拼貼設計，將服裝由2D躍昇3D，擁有各式與眾不同的原創版型。G-cutting獨特的3D立體設計，考慮到前後左右，四面八方不同的視覺感，充分發揮Cashmere的輕薄柔軟以及超級優雅的垂墜度，衣服會隨著不同的身形飄逸，流動，容易搭配各式褲裙，讓穿的人能夠展現自己獨特的風格，穿上Paychi Guh，讓人感到件件都是「量身訂做」。

顧珮琦Paychi Guh使用的衣料以Cashmere為主，材質柔軟舒服，款式多元並且擁有不同的展現方式，讓人感到件件都是「量身訂做」。（圖／品牌提供）

「Paychi Guh」的設計跳脫一般人對於喀什米爾衣料款式大多為基本款的刻板印象，將Cashmere「時裝化」，出其不意的色塊拼湊和任意擺置的大身縫合線，是Paychi Guh心儀的設計元素，刻意空一針的透明，起針製造出的小捲邊，展現顧珮琦跳脫框架的全新創意。

品牌首度登台，正好呼應「後疫情時代」回歸好好生活的趨勢。 Paychi Guh亞太區執行長顧珮佳笑著說 ，當初珮琦自創品牌的初衷很單純，只因為市面上找不到兼具質感與設計的毛衣。 Paychi Guh Cashmere的柔軟和親膚感，透過專業舞者的詮釋，你會感受到Paychi Guh的品牌精神：Everyday Indulgence、無時無刻享受極致舒適、天天寵愛自己。

Paychi Guh Cashmere衣物非常柔軟，擁有絕佳的親膚感。（圖／品牌提供）

大力推展亞太區市場的顧珮佳對Paychi Guh品牌非常有信心。她說， Paychi Guh 的Cashmere辨識性強、超輕薄、超透氣、超保暖，打破季節和場合限制，絕對會成為智慧女性衣櫃中不可或缺的必需品。將以台北為亞太基地，全力推動下一波Cashmere的時尚趨勢 。