超商鮮食聯名近期蔚為風潮，排隊名店、新星廚師、口碑老字號、嚐鮮新品牌，業者無不絞盡腦汁推陳出新。知名老牌牛肉泡麵「滿漢大餐」推出全新鮮食產品「酸菜牛肉拌麵」，以豪華頂配級規格，首度跨足7-ELEVEN鮮食區，運用現有優勢「更快、更熱、更便利」，搶攻消費者美食預算！

「滿漢大餐酸菜牛肉拌麵」充份滿足消費者對高品質鮮食的要求，以Q彈有勁的麵條，拌上以牛肉燉煮的濃厚醬汁，佐以長時間滷製的牛腱肉和酸爽可口的酸菜，激盪出微酸微辣的絕妙感受，新品上市勢必顛覆消費者對超商鮮食的想像與期望，拉高美食追求標準，重燃超商鮮食區麵食戰火。

滿漢大餐酸菜牛肉拌麵。（圖／品牌提供）

創始於1983年、開啟「料理包」技術的豪華速食麵「滿漢大餐」，憑藉著料豐味美、吃得到真實牛肉、廚藝教母傅培梅指導開發等特色，成為跨世代消費者一致好評、長年叫好又叫座的牛肉速食麵品牌；近年更不時出現在韓、日、法等異國Youtuber美食開箱影片中，儼然為紅到海外的臺灣美食代表。

承襲品牌核心價值，因應消費者對於牛肉乾拌麵即食性需求，滿漢大餐首度於7-ELEVEN推出超商鮮食產品「滿漢大餐酸菜牛肉拌麵」，面對市場競爭激烈、消費者口感要求極高的乾拌麵戰局，挾著品牌牛肉麵產品開發優勢，要讓消費者一吃成主顧。「滿漢大餐酸菜牛肉拌麵」現已在北區中區7-ELEVEN超商門市獨家販售，預計11月初全區販售。