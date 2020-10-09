國旅大爆發，讓更多台灣美景被挖掘被看見！旅遊平台KLOOK公布2020台灣10大網美照熱門景點，沒辦法出國沒關係，這些美麗超好拍景點都能擁有悠閒度假氛圍，快揪朋友一起發現台灣的美景吧！

1. 台北 / 台北101觀景台與Skyline天際線460

旅客搭乘高速電梯呼嘯而上，直升至382公尺高空，登上「台北101觀景台」飽覽整座城市，同時還能捕捉奇蹟美照；或是前往全亞洲最高戶外平台，460公尺高的Skyline天際線460，置身於雲霧間，感受極致高空美景及寬闊無遮蔽的全景視野，路面上的車水馬龍盡收眼底。

2. 宜蘭 / 龜山島牛奶海

北台灣從東北角到宜蘭至龜山島有多處絕美海岸，各有其特色和體驗，最近網路討論聲量爆表的「龜山島牛奶海」更一舉衝上2020年台灣10大熱門網美照景點的第2名，乳藍色的牛奶海彷彿海水中被倒入水彩渲染般美麗，不論是乘坐帆船探索牛奶海，或是划行立槳SUP近身航行在牛奶海上，度過悠閒奢華的輕旅行時光，更可用空拍機俯拍各種令人羨慕的無敵網美照，還能近身觀賞台灣唯一活火山龜山島。

宜蘭龜山島牛奶海。（圖／品牌提供）

3. 澎湖 / 七美望安島嶼

澎湖七美島及望安島擁有多個獨特景觀及景點，如望夫石、雙心石滬、小台灣、七美人塚、「花宅」古厝聚落群等，皆是來到澎湖必打卡必看必拍的重要景點，和湛藍海水與特殊景觀來張合照，搭配藍天白雲，就是一張張網路詢問度爆表的網美照。

4. 屏東 / 國立海洋生物博物館

「屏東海生館」是全台規模最大的海洋生物博物館，館內魚類種類豐富，除了有海底隧道可以觀察繽紛亮眼的珊瑚礁，還能欣賞小白鯨、魟魚和企鵝，站在海底隧道中光影交錯更是網美必拍；近期去年引進的梨形囊巨藻高達將近10公尺，壯觀的海藻林搭配深藍色的水族箱更成為超熱門的的網美必拍打卡點。

5. 桃園 / JETS嘉年華

期間限定的「JETS嘉年華」在今年9月底剛於桃園青埔開幕，是絕美超好拍的美式風格樂園，瞬間就吸引超多網美前往拍照打卡，僅僅一個月就衝上10大熱門網美照景點的第5名！門口紅白相間的設計十分吸睛，還沒進到樂園就能狂拍一波，園區中的「Wave Swinger 搖擺波浪」下更是許多網美的首選拍照位置，歐美風情的外觀，搭配藍天白雲和設施中緩緩升起的座椅，彷彿像置身童話故事中。

6. 屏東 / 鹿境梅花鹿生態園區

暫時去不了日本奈良，可以來號稱墾丁小奈良的「鹿境梅花鹿生態園區」與超萌小鹿們合照，這裡的梅花鹿們不僅可愛外也很親人，來到這裡可以零距離餵食小鹿們，在餵食的瞬間記得拍下有趣又可愛的照片，幸運的話還能與小鹿自拍！

來鹿境梅花鹿生態園區與小鹿近距離接觸。（圖／品牌提供）

7. 臺南 / 臺南市美術館2館

「臺南市美術館2館」位在文化核心區域，純白的建築外觀，讓臺南市美術館成為台南最新最美IG拍照打卡景點，也是旅客到台南必訪景點，臨近眾多美食小吃與人文景點，2館建築由普立茲克建築獎得主坂茂建築設計事務所與石昭永建築師合作設計，設計概念來自台南市花鳳凰花，使南美館成為台南的文化地標。

8. 澎湖 / 花火節

一年一度的澎湖花火節總是話題十足，今年澎湖花火節更與漫威攜手合作，讓期待感爆表，瞬間在社群造成煙火洗版潮，絢麗煙火在澎湖西瀛虹橋準時綻放，上百架無人機排出漫威經典圖形更是吸睛，除了在觀音亭欣賞外，也有許多旅客選擇包船或是站在立槳欣賞煙火，從海上等不同視角拍出許多經典美照。

9. 台中 / 幻覺博物館

在紐約、多倫多、巴黎等全球22座城市成立分館的「幻覺博物館」，其中之一即位於台中精明商圈。館內利用光影、線條、形狀等設計，讓視覺出現不同效果或錯覺，徹底顛覆你我想像，多個主題體驗區包括：變大變小、萬花筒鏡、閃閃燈光屋、漂浮等，讓許多網美來此拍出各種獨特搞怪又充滿創意趣味的網美照，更能展現自我個性。

「幻覺博物館」顛覆視覺體驗和想像。（圖／品牌提供）

10. 嘉義 / 梅山太平雲梯

嘉義梅山是近期熱門的旅遊景點，其中號稱全台海拔最高、長度最長景觀吊橋「梅山太平雲梯」更是許多網美朝聖之地，可以坐或站在橋上，雲霧繚繞的背景彷彿要走入雲層般仙氣逼人。登上雲梯視野遼闊毫無遮蔽，是欣賞雲嘉南平原直至台灣海峽的最佳景點之一；雲梯橋面為木棧板，透過橋段中央的鏤空鐵架更能俯瞰腳下的山坡綠野，除了拍美照外更能體驗站在雲端上的刺激感受！