如何持續恢復疲弱的肌膚、提升肌膚的基礎體力，才是完美膚質的不二法則。完美奇蹟系列研究的韓方精萃成份就是在訴求培育強健的膚質，讓肌膚吸收滿滿能量，提升白天外在環境對肌膚造成傷害的防禦力，並在夜間讓肌膚好好蔘呼吸，讓肌膚進入正能量循環，完美展現不受時間、空間限制的逆天美顏。

全新升級的完美奇蹟系列，挾帶著逆齡魅力襲捲而來，拍照不必再依賴美肌濾鏡，完美奇蹟獻出韓方逆齡界寵兒五行蔘、33種人蔘皂苷及蜂王漿芍藥，透過特殊炮製技術，萃取出強大的人蔘美膚聖品，針對東方人容易產生的肌膚問題進行調理，緊緻肌膚、撫平皺紋、提升肌膚彈力、亮白膚色、加強保濕，達到全效逆齡保養，只要早晚使用一次，就能打造出全天候無瑕逆齡好膚質。

在 Instagram 查看這則貼文 수려한（@sooryehanofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 上午 2:03 張貼

代言人朴敏英也使用完美奇蹟系列來維持逆齡好膚質，建議使用順序為完美奇蹟前導精華、完美奇蹟逆齡金萃原液、完美奇蹟逆齡精華、完美奇蹟逆齡霜，搭配按摩手勢讓肌膚就像做了SAP讓肌膚得到充份休息一般，非常舒服，散發出自然Q彈的透亮光澤。

在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 15 日 下午 11:25 張貼

這次升級帶來的不只是更強大的逆天美顏術，連瓶身都精緻的像藝術品一樣，秉持著匠人精神，以卓越突出的韓國金屬工藝為靈感，雕塑出美麗與技術融合的鏤金華麗設計，就算只是放在梳妝台上也能散發貴氣，讓保養變的更加奢華！

▍活動

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★獎品內容 ｜ 秀雅韓完美奇蹟系列新品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/10/22

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