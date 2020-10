韓妝品牌ETUDE和流行女鞋Grace Gift跨界合作推出彩妝和鞋款,這次ETUDE把皮革特殊的色澤和質感表現在彩妝的顏色和質地上,妝感實在是太美了,就算手邊已經有一堆眼影、唇彩,依然好想收藏這次的限定系列!

#MLBB不再侷限只是彩妝界的形容詞,這次流行女鞋Grace Gift與韓系彩妝ETUDE合作推出全新企劃,彼此針對自己熟悉領域的強項,將彩妝以及鞋款融入這次「Leather shop」主題,雙方共同推出六款鞋款以及十色眼影盤、兩色唇釉的限定彩妝。

皮革工作室眼彩盤。(圖/品牌提供)

誘吻任霧蜜唇粉,色號#霧橘皮駝、#嬉皮紅高跟。(圖/品牌提供)

為了符合皮革工作室之主題以及現正主流的韓系小姐姐穿搭,更將彩妝色號以及鞋款款式都設定成韓系簡約大方、著重細節的調性,Grace Gift把這系列鞋履設定主打暖棕皮革色系來呼應彩妝色盤的顏色,更能襯托韓系極簡但不失氣質的風格,再次呼應ETUDE「皮革工作室眼影盤」中皮革吊牌、駝色長靴、低跟日常等眼影色之命名,十分符合雙方這次想藉由皮革主題延伸打造韓系風範。

Grace Gift把這系列鞋履設定主打暖棕皮革色系來呼應彩妝色盤的顏色。圖中禮盒為#MLBB美好日常韓妝聯名禮物盒皮革眼彩獨家組NT1,299,含眼彩盤*1、唇粉*1、極簡皮革迷你包*1,限量販售。(圖/品牌提供)

本次合作使用「My life but better, All you can wear」的口號再次賦予#MLBB全新定義,讓每位愛美的女孩都能享受到韓系彩妝以及穿搭帶來的雙重美好日常!Grace Gift與ETUDE首度翻玩跨界的合作「Leather shop」#MLBB系列已陸續上市,所有熱愛韓風的女孩們一起約定買起來!

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言,就有機會獲得小禮物!

★活動參加方式:

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 @3個朋友一起來看今年秋冬Grace Gift與ETUDE跨界合作,推出鞋款和限定彩妝!

★獎品內容 | ETUDE X Grace Gift誘吻任霧蜜唇粉*1,不挑款隨機寄出

★公佈時間 | 2020/10/22

★務必切實分享,得獎後需提供開獎前分享截圖,無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜,主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者,主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利,不另行通知,亦不進行候補。