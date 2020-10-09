大馬網紅周甄娜（Jenna）以甜美臉蛋配上火辣身材走紅，被眾多粉絲們封為「真人版娜美」，身材比例相當完美，但其實她是158公分的小隻女，令眾多男性粉絲為之瘋狂，目前IG粉絲數已突破232萬人喜愛。近日，周甄娜特別換上火辣旗袍，替大家帶來中秋節祝福。
畫面中，周甄娜穿上一套深藍色緊身旗袍上街，除了惹火的掛脖設計，更在胸前事業線前方開大洞，一次大放送酥胸，可看出她的全身體態緊緻，搭配上大腿有著微微開衩，再用吊帶連接打造若隱若現的視覺，白皙雙腿真的太吸睛，讓大票粉絲看了全驚呆。
周甄娜除了爆炸性身材，更在貼文中寫下：「祝大家中秋快樂！這一天你們都怎麼過呢？」親民與粉絲們互動，眾人則紛紛回應：「中秋節快樂」、「我想和妳一起過中秋節」、「好想當你鄰居」、「我要被辣死了」等。
周甄娜從不吝嗇展現好身材，但為了維持姣好的身材，當然少不了運動瘦身，近日，她火辣現身球場，趁著運動的時候同時穿出性感運動裝搶鏡，只見灰色運動BRA差點支撐不住傲人上圍，下半身再度出動火辣真理褲，側面秀出姣好曲線，畫面超邪惡。
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