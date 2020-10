臺灣首位登上紐約官方時裝週的JUST IN XX品牌設計師周裕穎,近日在「2020臺北時裝週」舉辦永續時尚支線品牌Luxxury Godbage舊衣升級改造服裝系列發表,是今年臺北時裝週唯一一場以永續為主題的品牌秀,現場也邀請懷抱相同理念的藝人朋友黃子佼、陳珊妮、知名造型師陳孫華以及李佑群等人擔任走秀特別嘉賓。

繼2019年周裕穎成立永續時尚支線品牌Luxxury Godbage by JUST IN XX,並獲得國際品牌NIKE、Levi’s認可,攜手推出永續時尚概念系列服裝於台北時裝週後,這一次也將延續「世界上沒有所謂的廢棄物,只有懂不懂得如何去創作」的核心概念,並結合自身對「後疫情時代」的啟發,以對旅遊、度假的渴望與狂想設計 SS21 春夏服裝系列,主題為《Don’t Run , Just Show Your Way 》,挑戰時尚體系推出無季節性時裝。

藝人李佑群、黃子佼、陳珊妮擔任走秀特別嘉賓。(圖/品牌提供)

周裕穎拋開永續時尚的嚴肅外衣 台北時裝週讓垃圾華麗轉生(圖/品牌提供)

周裕穎認為,時尚產業換季過於快速的步調,供大於需的產量,除了對地球環境造成污染,也大幅降低了設計師們用心設計的服裝產品價值,因此,他希望用具有故事意義的舊衣、回收衣,加上廢棄垃圾重組的新材質實驗,創造出獨一無二沒有時間性的永續時裝。

周裕穎拋開永續時尚的嚴肅外衣 台北時裝週讓垃圾華麗轉生(圖/品牌提供)

本季以休閒感十足的舊夏威夷襯衫改造做為主要設計,藉此滿足被疫情悶壞想出國渡假的心情;並以雙層防水半透明的環保紙夾乾燥花創新獨特的永續永續面料質感,製做成服裝與配件,呈現出時間靜止、讓花期永遠保鮮的意象,更與新北市玩具銀行合作,從大眾不要的二手整新玩具中揀選出三大袋的各式玩具當作媒材,包含舊的芭比娃娃與恐龍公仔。周裕穎用芭比娃娃的衣服重新染製改造成真人穿尺寸的衣服,以及把恐龍公仔反差組合珍珠串成首飾,完美體現讓廢棄物華麗轉生再利用的環保概念。

喝完的可口可樂製成的掛飾。(圖/品牌提供)

本次秀場上一共展演36套Luxxury Godbage舊衣改製的春夏新款,周裕穎以「永續(蛻變)」、「工藝(轉生)」、「獨一無二(挑戰)」3組關鍵字貫穿主軸,將自己過去發表過的作品,以及歷年到國外參展從當地跳蚤市場收購的二手舊西裝、T恤、夏威夷襯衫、風衣與絲巾,透過耗時的手工拆解與手工繡花、拓印、釘珠、葉染等費時的工藝製程,為舊物、廢棄物重新注入藝術價值,每一件產品本身的元件都是經過「時間」淬鍊的,加上周裕穎設計師專為這些舊物思考的創新改造設計,讓每一件產品都變得獨一無二,無法被複製,而周裕穎的改造系列服裝也早已在紐約以及荷蘭精品Select Shop 上架熱銷。