季節漸漸進入秋冬，許多人在換季時也會想要換個髮型來轉換心情，日本交友網站「Love Seek」曾進行調查「男性最心動的髮型」，請1000位年齡介於30至35歲的男性選出最愛的髮型，第一名讓人超意外！如果是想要讓自己看起來更美、更有女人味，不妨參考看看這個髮型排行榜吧！
▍第三名：中長髮
長度大概落於肩膀到鎖骨的中長髮獲得第三名，不但能讓視覺重點落在鎖骨的地方展現性感，男性們表示這個髮型還看起來既溫柔又成熟，近期也有許多女星剪這個髮型，長髮及腰已經不是男性的愛！
▍第二名：馬尾
女生綁馬尾可以讓脖子線條整個露出來，不但有顯瘦效果，髮際交界的胎毛也讓整個人看起來更減齡！有男性表示最棒的馬尾就是剛好在後腦杓正中間的一般馬尾，不需特別梳高或放低，就能讓整個人看起來俏皮又可愛！
▍第一名：學生短髮
像朵香菇一樣的學生風短髮竟然榮獲男性票選為第一名最愛髮型，其中有7成的男性覺得短髮的女生看起來特別純真可愛，好像妹妹一樣，會激發男人想要照顧他的感覺。擔心短髮變化不多？其實在髮尾加上卷度，或是在耳朵周圍染上近期流行的局部「耳圈染」，都能讓你的短髮展現更多風情！
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