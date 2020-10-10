菲律賓辣模 Lily Maymac 以165cm纖瘦身材配上傲人美胸走紅，古銅色皮膚配上精緻五官超有辨識度，更擁有性感的豐唇，讓她一連拿下不少品牌的唇膏代言，包含韓國品牌ETUDE、3CE都曾與她聯名推出產品，年紀輕輕就在IG上瘋狂圈了412萬位粉絲，是網路上的話題女王。

Lily Maymac 敢秀敢露的風格讓她人氣居高不下，近日，她發出日常穿搭照秀身材，照片中，只見她身穿一件綁帶黑色背心出遊，胸前的荷葉邊點綴相當俏皮，微透的薄紗意外性感，仔細一看整件上衣僅靠胸前細線支撐，不只造型吸睛，中空設計更襯托酥胸曲線。

在 Instagram 查看這則貼文 lilymaymac（@lilymaymac）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 28 日 上午 12:55 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 lilymaymac（@lilymaymac）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 30 日 上午 6:06 張貼

另一張照片中，Lily Maymac 則穿上英國品牌「Lounge Underwear」的桃粉色內衣，一頭金棕色長髮搭配上低胸蕾絲內衣，狂噴性感的女人味，事業線看起來若隱若現超俏皮，另一張全身照更連ㄦ字腰都一覽無遺，相當誘人。

在 Instagram 查看這則貼文 lilymaymac（@lilymaymac）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 上午 1:50 張貼

對此，就有粉絲忍不住告白：「前凸後翹超正」、「可以看你穿別套嗎」、「我也試穿過粉紅色的衣服但很難穿又不適合，看你穿卻像白日夢一樣，想知道你還有什麼無法駕馭的！」讓 Lily Maymac 看了樂歪回應：「哈哈，你太可愛了！ 我喜歡粉紅色的腳趾指甲。」