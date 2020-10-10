邵奕玫穿上Marc Jacobs Heaven 天堂系列黑色洋裝，配戴Georg Jensen珠寶，擦上德國世家紫色眼影與酒紅色脣膏展現不同於平日的優雅。（JOJPHOTO攝）
邵奕玫穿上Marc Jacobs Heaven 天堂系列黑色洋裝，配戴Georg Jensen珠寶，擦上德國世家紫色眼影與酒紅色脣膏展現不同於平日的優雅。（JOJPHOTO攝）
德國世家珠寶盒3色眼影 03紫水晶，1350元。（德國世家提供）
德國世家珠寶盒3色眼影 03紫水晶，1350元。（德國世家提供）
德國世家輕柔定妝粉餅01，1300元。（德國世家提供）
德國世家輕柔定妝粉餅01，1300元。（德國世家提供）
德國世家經典絲緞唇膏 17水楊梅(珊瑚) ，980元。（德國世家提供）
德國世家經典絲緞唇膏 17水楊梅(珊瑚) ，980元。（德國世家提供）
德國世家玫瑰日霜(清爽型) ，1280元。（德國世家提供）
德國世家玫瑰日霜(清爽型) ，1280元。（德國世家提供）
德國世家律動調理液 ，1200元。（德國世家提供）
德國世家律動調理液 ，1200元。（德國世家提供）
德國世家流光幻彩校色粉餅，1600元。（德國世家提供）
德國世家流光幻彩校色粉餅，1600元。（德國世家提供）

演員邵奕玫演出電影《刻在你心底的名字》受到矚目，在電影中飾演1987年解嚴時代的女學生，真實世界的她則是19歲的女大生，勤跑宣傳的她表示，自己常常處於穿梭時空的狀態，宣傳的時候就回到1987年，上學的時候就回到2020年，率真的個性不分時空，這次也特別拍攝天然系美妝品牌德國世家（Dr.Hauschka）美妝專題展現青春本色。

邵奕玫穿著Marc Jacobs黃色洋裝搭配德國世家粉色眼妝與珊瑚色口紅，底妝則使用流光幻彩校色粉餅、立體小臉修容餅自然展現肌膚質感，再搭配杏桃色雙色腮紅， 穿著黑色洋裝則搭配紫色眼影與酒紅色脣彩，讓邵奕玫大呼神奇，從沒嘗試過紫色眼影的她覺得很酷，這麼紅的口紅也是第一次，平常跑宣傳或是舞台表演，都是靠自己打理妝容，粉色妝感是她平常擅長的色彩，而這次有專業彩妝師Soven為她上妝，她說，一定要偷師專業技法，好的妝容真的會讓人變得漂亮。

肌膚常常鬧脾氣，所以邵奕玫在使用美妝上也會特別挑選成分單純的產品，避免過度刺激敏感肌，保養會選擇簡單又能做到保溼的產品，彩妝師Soven表示，眼影部分先用底膏打底，再使用德國世家珠寶盒3色眼影，透過盒內的海棉棒打造色彩層次，只描繪內眼線，讓眼睛輪廓很美的邵奕玫可以自然表現原本的樣子，展現柔和的眼神，底妝部分則輕盈打底，脣色不要太強調輪廓，讓色彩宛若脣中暈開的自然，青春就是最美的妝容。

電影《刻在你心底的名字》熱映中，邵奕玫除了推薦同學去看，也希望更多影迷可以透過這部片認識她，11月也將開拍新的電視影集，要影迷繼續期待她的作品，至於常常被媒體封為小周子瑜，她說，「這樣會被周子瑜粉絲討厭吧，我想認真當邵奕玫就很好。」

（專題企劃吳娮翎、妝品德國世家、彩妝師Soven、 髮型師80’s studio忠孝店Jimmy、服裝Marc Jacobs、珠寶飾品GEORG JENSEN）

#德國 #眼影 #自然 #色彩 #電影