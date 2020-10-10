邵奕玫穿上Marc Jacobs Heaven 天堂系列黑色洋裝，配戴Georg Jensen珠寶，擦上德國世家紫色眼影與酒紅色脣膏展現不同於平日的優雅。（JOJPHOTO攝）

德國世家珠寶盒3色眼影 03紫水晶，1350元。（德國世家提供）

德國世家輕柔定妝粉餅01，1300元。（德國世家提供）

德國世家經典絲緞唇膏 17水楊梅(珊瑚) ，980元。（德國世家提供）

德國世家玫瑰日霜(清爽型) ，1280元。（德國世家提供）

德國世家律動調理液 ，1200元。（德國世家提供）

德國世家流光幻彩校色粉餅，1600元。（德國世家提供）

演員邵奕玫演出電影《刻在你心底的名字》受到矚目，在電影中飾演1987年解嚴時代的女學生，真實世界的她則是19歲的女大生，勤跑宣傳的她表示，自己常常處於穿梭時空的狀態，宣傳的時候就回到1987年，上學的時候就回到2020年，率真的個性不分時空，這次也特別拍攝天然系美妝品牌德國世家（Dr.Hauschka）美妝專題展現青春本色。

邵奕玫穿著Marc Jacobs黃色洋裝搭配德國世家粉色眼妝與珊瑚色口紅，底妝則使用流光幻彩校色粉餅、立體小臉修容餅自然展現肌膚質感，再搭配杏桃色雙色腮紅， 穿著黑色洋裝則搭配紫色眼影與酒紅色脣彩，讓邵奕玫大呼神奇，從沒嘗試過紫色眼影的她覺得很酷，這麼紅的口紅也是第一次，平常跑宣傳或是舞台表演，都是靠自己打理妝容，粉色妝感是她平常擅長的色彩，而這次有專業彩妝師Soven為她上妝，她說，一定要偷師專業技法，好的妝容真的會讓人變得漂亮。

肌膚常常鬧脾氣，所以邵奕玫在使用美妝上也會特別挑選成分單純的產品，避免過度刺激敏感肌，保養會選擇簡單又能做到保溼的產品，彩妝師Soven表示，眼影部分先用底膏打底，再使用德國世家珠寶盒3色眼影，透過盒內的海棉棒打造色彩層次，只描繪內眼線，讓眼睛輪廓很美的邵奕玫可以自然表現原本的樣子，展現柔和的眼神，底妝部分則輕盈打底，脣色不要太強調輪廓，讓色彩宛若脣中暈開的自然，青春就是最美的妝容。

電影《刻在你心底的名字》熱映中，邵奕玫除了推薦同學去看，也希望更多影迷可以透過這部片認識她，11月也將開拍新的電視影集，要影迷繼續期待她的作品，至於常常被媒體封為小周子瑜，她說，「這樣會被周子瑜粉絲討厭吧，我想認真當邵奕玫就很好。」

（專題企劃吳娮翎、妝品德國世家、彩妝師Soven、 髮型師80’s studio忠孝店Jimmy、服裝Marc Jacobs、珠寶飾品GEORG JENSEN）