23歲美國模特兒 Alexis Ren（艾莉西斯藍）擁有亮麗外表和惹火曲線，過去她與前男友Jay Alvarrez（傑阿爾瓦雷斯）打得火熱，因在世界各地放閃打卡而走紅，靠著超有愛的合照深受大批粉絲喜愛，更被封為「最閃情侶」，兩人目前雖然已分手，Alexis Ren 卻依舊活躍在模特圈，時常在IG上分享性感辣照圈粉。

近日，Alexis Ren 身穿一套黑色內衣拍寫真，雙手放在胸前擺出解扣手勢，讓豐滿上圍呼之欲出，就連腹肌的川字都相當明顯，畫面十分養眼，不過仔細一看，發現她在貼文中寫下：「現在，請注意...到2050年，按重量計，我們預計海洋中的塑料將比魚類多。」原來她目標透過自身的影響力去推動環保觀念，讓大眾重視海洋中的塑膠污染問題，讓粉絲們看了一致狂讚「太有愛了！」

在 Instagram 查看這則貼文 Alexis Ren（@alexisren）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 下午 5:45 張貼

靠著天生一頭金髮配上燦爛笑容，讓Alexis Ren被譽為「小潔西卡艾芭（Jessica Alba）」，曾登上多本知名雜誌的封面及泳裝刊物的寫真，175cm的她身材比例完美，從傲人美胸、翹臀、小蠻腰通通有，完美體態相當令人稱羨。

在 Instagram 查看這則貼文 Alexis Ren（@alexisren）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 12 日 下午 3:48 張貼

雖然Alexis Ren已是許多健身女孩的目標，但她自曝曾患有厭食症，過去為了維持模特兒身材，靠著不正常瘦身法減重，後續求助營養師之後才回歸健康狀態，她也開始傳授健身秘訣，從吃到運動都缺一不可，目前在IG上已經吸引超過1395萬位追蹤者喜愛。