38歲香港女星陳法拉（Fala Chen）因在2005年參選國際華裔小姐獲得亞軍後走紅，她在高中時期以優異成績畢業，進入美國艾文理大學主修市場行銷和國際商務，幾年後更考進紐約茱莉亞學院修讀戲劇碩士，因此被封為「學霸女神」。她近年定居美國，並積極在當地發展，時不時就會在IG上分享美照更新近況。

近日，陳法拉透過社群網站曬出火辣的居家穿搭照，只見她綁起氣質馬尾，化了素雅的淡妝在家中打掃環境，卻意外穿上性感的貼身小背心及熱褲，裸粉色背心相當貼身，讓她渾圓曲線一覽無遺，更因她一伸手拿東西，讓水蛇腰被看光，身材好到令人稱羨。

在 Instagram 查看這則貼文 Fala Chen 陳法拉（@falachenfala）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 1 日 上午 11:25 張貼

陳法拉除了曬身材，更逗趣寫下：「我真正在家做清潔的打扮，還是拍廣告？」純天然的美貌讓粉絲們看了全被迷暈，引來許多人回應：「穿這樣無法打掃啦」、「多謝分享辣照」、「在家也是好有氣質」、「真的太漂亮了」等。

在 Instagram 查看這則貼文 Fala Chen 陳法拉（@falachenfala）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 下午 9:48 張貼

陳法拉去年5月才梅開二度，嫁給法籍老公Emmanuel Straschnov，保養得宜讓她絲毫看不出年紀，堪稱演藝圈發電機，對於保養，她曾表示自己的秘訣是：多喝水、多吃水果、多睡覺，她也熱愛透過喝果汁來補充維他命，尤其柳橙汁或檸檬水都是養顏美容的好飲品。