牛仔褲可說是最常見的時尚單品！為了變革當今牛仔褲的生產方式，艾倫‧麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）的「讓時尚循環」（Make Fashion Circular）倡議於去年定義了丹寧產品設計及生產方式如何通過耐用性、可回收利用性與負責任的資源利用，由此三方面來符合循環經濟原則。作為艾倫‧麥克阿瑟基金會的戰略合作夥伴及該項目參與者，H&M推出自然簡約風格的全新Jeans Redesign永續系列，該系列將於10月15日於台北微風松高店販售。

H&M全新Jeans Redesign永續系列共包含兩款牛仔褲、一款外套及一款外套式襯衫，均由丹寧面料製作而成，採用水洗黑、午夜藍與深靛藍色，打造現代工裝風格。該系列重新思考丹寧產品的設計及生產，推進H&M旨在丹寧生產各個環節中實現可循環模式的過程。此次Jeans Redesign永續系列中的兩款牛仔褲設計借鑒工裝廓形及細節，分別為修身直筒型及標準直筒型。其中，卡車司機外套正面飾有兩個有蓋貼袋與拉鍊開合設計，而外套式牛仔襯衫在胸前飾有兩個貼袋，休閒又帶點摩登氣息。

瑞典平價時裝攜手艾倫•麥克阿瑟基金會推全新永續環保丹寧牛仔褲（圖／品牌提供）

除了「Jeans Redesign」指導準則中規定的特定要求外，H&M亦使用化學品篩查（Screened Chemistry）方法，以篩選出更安全的化學品。我們僅使用對環境產生較低影響的面料處理工藝，該工藝在西班牙牛仔諮詢公司Jeanologia開發的環境影響測評（EIM）中評分為綠色。在金屬輔料方面，不使用傳統的電鍍工藝，從而降低對環境的影響。為了讓產品具有可循環性，將天絲作為縫紉線，使產品生命週期結束之際即可被回收再利用。

瑞典平價時裝攜手艾倫•麥克阿瑟基金會推全新永續環保丹寧牛仔褲（圖／品牌提供）

H&M設計師Jon Loman表示：「永續性及可循環性應該被設計師考慮在內，這是一套全新的規則與要求。作為設計師，我們的工作是尋求新的機會，並在技術層面上積極探尋永續丹寧產品的設計及製作。該項目將我們帶回設計原點，重新去思考及探索丹寧生產。透過這個系列，我們希望能夠設計及生產出更多永續產品。」