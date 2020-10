來自加拿大的知名男歌手小賈斯汀(Justin Bieber),近日與23歲超模嫩妻海莉鮑德溫(Hailey Bieber)一同受邀登上時尚雜誌《Vogue》義大利版封面,兩人不僅上空全裸,還大方滾床秀恩愛,吸引網友的目光。

小賈斯汀過去曾以《One Less Lonely Girl》、《Baby》、《Never Say Never》、《Boyfriend》、《All Around the World》、《As Long As You Love Me》、《What Do You Mean?》等多首單曲聞名國際,成為暢銷男歌手,即使他出道以來負面新聞及風波不斷,依然不影響他的高人氣。

在 Instagram 查看這則貼文 Justin Bieber(@justinbieber)分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 19 日 下午 2:22 張貼

而自從他在去年與171cm超模海莉鮑德溫結婚後,似乎就收起玩心當起居家好男人,不僅在結婚當時砸下重金迎娶嬌妻,兩人還不時在路邊及社群平台上放閃分享甜蜜婚姻生活,羨煞旁人。

在 Instagram 查看這則貼文 Hailey Baldwin Bieber(@haileybieber)分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 30 日 上午 10:35 張貼

近日,小賈斯汀與太太為慶祝結婚一週年特別登上《Vogue》義大利版雜誌封面,在公開的照片中兩人除了一樣大秀恩愛外,還有不少張上空全裸、互相撫摸的畫面,尺度破表讓粉絲們看得臉紅心跳。

在 Instagram 查看這則貼文 Hailey Baldwin Bieber(@haileybieber)分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 上午 11:33 張貼