來自加拿大的知名男歌手小賈斯汀(Justin Bieber)，近日與23歲超模嫩妻海莉鮑德溫(Hailey Bieber)一同受邀登上時尚雜誌《Vogue》義大利版封面，兩人不僅上空全裸，還大方滾床秀恩愛，吸引網友的目光。
小賈斯汀過去曾以《One Less Lonely Girl》、《Baby》、《Never Say Never》、《Boyfriend》、《All Around the World》、《As Long As You Love Me》、《What Do You Mean?》等多首單曲聞名國際，成為暢銷男歌手，即使他出道以來負面新聞及風波不斷，依然不影響他的高人氣。
而自從他在去年與171cm超模海莉鮑德溫結婚後，似乎就收起玩心當起居家好男人，不僅在結婚當時砸下重金迎娶嬌妻，兩人還不時在路邊及社群平台上放閃分享甜蜜婚姻生活，羨煞旁人。
近日，小賈斯汀與太太為慶祝結婚一週年特別登上《Vogue》義大利版雜誌封面，在公開的照片中兩人除了一樣大秀恩愛外，還有不少張上空全裸、互相撫摸的畫面，尺度破表讓粉絲們看得臉紅心跳。
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