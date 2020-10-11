台灣雅詩蘭黛集團首創美妝界先例，推廣乳癌防治觀念並跨越距離的隔閡，特於10月11日(日)晚間舉辦雅詩蘭黛集團線上直播公益演唱會，暖心邀請「粉紅絲帶公益大使」曾馨瑩與蔡依珊為公益獻舞，並力邀陶晶瑩擔任主持人，庾澄慶、蘇慧倫、周興哲、ØZI、鼓鼓(呂思緯)等群星響應，以動人音樂寄託希望，為乳癌防治凝聚關注。

台灣雅詩蘭黛集團董事總經理Catherine Teng強調推廣乳癌防治活動如同「贈人玫瑰，手留餘香」與人分享愛心與公益。

活動找來關注乳癌防治議題長達10多年的陶晶瑩擔任主持人，歌手蘇慧倫特別呼籲大家：「乳癌是全球女性罹患的四大癌症之一，不只45-69歲女性要注意，全球乳癌病例有年輕化趨勢，除了每月自我檢查，每年的專業篩檢也很重要，每一階段的女人都是美麗的，希望大家更愛自己、關心自己的健康。」

演唱會在周興哲以2019年為粉紅絲帶乳癌防治宣導活動創作主題曲《一樣美麗》揭開序幕，以溫暖堅定的嗓音帶領線上觀眾一覽雅詩蘭黛集團歷年成果與精神，而超人氣歌手鼓鼓(呂思緯)、ØZI接連演唱，共同呼籲乳癌防治正確觀念，強調雖然乳癌患者以女性居多，但男性仍有罹患乳癌的機率，乳癌防治不分性別與年齡的正確觀念。

雅詩蘭黛集團今年特別提供線上支付方式為財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會公益募款，在尾聲壓軸登場的庾澄慶也大力號召眾人即刻響應公益捐款，亦表示透過此次合作機會深入了解乳癌防治研究數據，庾澄慶表示：「世界上每15秒就有一個人罹患乳癌，這是很聳動的事實，所以更要珍惜每一刻、建立乳癌防治正確觀念刻不容緩！」