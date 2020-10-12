24歲美國超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）以179cm的高挑身材與精緻臉蛋走紅，是許多精品大牌的御用模特，她因登上真人秀《與卡戴珊姊妹同行》後知名度大漲，和名媛妹妹凱莉詹娜（Kylie Jenner）分別在2014年及2015年被時代雜誌選為全球最有影響力的青少年之一。
每年10月的第一個星期五是世界微笑日（World Smile Day），Kendall Jenner特別加入宣傳行列，她在IG上曬出火辣的走台步影片，更寫下正能量語錄：「像微笑如此簡單的事情就可以讓心情變好，甚至可以改善別人的生活！」短短時間就吸引超過1500萬人次觀看。
影片中，只見 Kendall 笑得開懷，看起來心情相當好，除了美麗的微笑，舉手投足的魅力更令人著迷，她穿上裸色貼身洋裝，剪裁極度貼合身型，讓她緊緻的S曲線全被看光，在她邊走台步的同時，逆天的結實細腿更是吸睛破表，隨處都是她的超模伸展台。
網友們看到Kendall Jenner的影片後，也紛紛留言大讚：「看到你就開心起來了」、「身材好好」、「最喜歡你的笑容」、「好溫暖的女神」等。
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