以《暮光之城》系列電影走紅的30歲好萊塢知名女星克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)，今年聖誕節時將推出浪漫愛情喜劇《求婚好意外》與曾主演《魔鬼終結者：黑暗宿命》的麥坎西戴維斯（Mackenzie Davis）聯手搭檔。近日，克莉絲汀史都華受邀登上時尚雜誌《Instyle》11月號雜誌封面，在網路上公開照片，引起網友熱烈討論。

克莉絲汀史都華雖靠著《暮光之城》系列電影而紅遍全球，但她還曾在《移動世界》、《公主與狩獵者》、《我想念我自己》、《廢柴特務》等電影中演出，去年更一口氣推出《霹靂嬌娃》、《深海終劫站》、《四面受敵》三部電影作品，穩坐一線女星的寶座。

近日，她為時尚雜誌《Instyle》所拍攝的封面照中，不僅穿上黑色透視連身裙，使身材曲線與性感雙峰若引若現，其中一套造型僅穿上綠色西裝外套裡面全沒穿，大方秀出東西半球十分性感。

在 Instagram 查看這則貼文 Kristen Jaymes Stewart（@kj__stewart1990）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 7 日 下午 10:59 張貼

網友看了紛紛大讚「媽呀！這幾張太可以了」、「不愧是人間掰手」、「她怎麼可以一下性感一下又這麼帥」、「忍不住又愛上她了」。

在 Instagram 查看這則貼文 kristen stewart fan page 💘（@kstewartslove）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 8 日 上午 4:43 張貼