南韓辣媽網紅오또맘（ohttomom）以甜美天使臉孔及惹火身材走紅，擁有自創服裝品牌的她，時不時就會化身最強代言人，在IG上親身分享自家服飾，縱使已是一個孩子的媽，依舊靠著170cm高挑身材與逆天美腿圈粉無數，近日她又曬出泳裝福利照，瞬間引發話題。

近日，오또맘趁著好天氣穿上一套薄荷綠色的性感泳衣出遊，只見她側躺在泳池旁邊休息，泳衣的布料少到幾乎只遮得住重點，掛脖設計相當性感，而為了讓大家看得更清楚，她更大方發出上帝視角的邪惡畫面，渾圓美胸一覽無遺，從美波一路辣到白皙長腿，連超夯漫畫《女神降臨》的正妹作者貓咪（야옹이）都現身留言，大讚：「哇真實的身體！姐姐的比基尼是最好的！」

在 Instagram 查看這則貼文 오또맘 🇰🇷（@ohttomom）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 28 日 下午 6:01 張貼

오또맘這波性感的旅行辣照再度美出新高度，凹凸有致的體態令網友們看了鼻血狂噴，紛紛留言大讚：「看你的旅行照真是太棒了」、「好性感漂亮的媽媽」、「我的天要瘋了」、「薄荷綠色好好看」、「好身材穿什麼都好適合」等。

在 Instagram 查看這則貼文 오또맘 🇰🇷（@ohttomom）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 21 日 下午 7:00 張貼

除了擔任網拍老闆娘，私下的오또맘更是一位健身達人，她曾表示自己是透過健身讓身材始終保持S曲線，從可以釋放壓力的瑜伽到爆汗激烈的重訓都缺一不可，目前她在IG上已吸引超過75萬粉絲追蹤，人氣居高不下。