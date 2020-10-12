台北時裝周於本（10）月盛大展開，旅美台灣彩妝師賴曼琳 (Romana Lai)，曾五度登上紐約時裝周伸展台，如今也首次與台灣女裝設計師 C JEAN 簡君嫄合作 2021 春夏時裝發表，格外受到萬眾矚目。

賴曼琳與品牌設計師C JEAN合作。（圖片來源：Romana提供）

賴曼琳出任紐約時尚週彩妝總監，至今已四年，初期她以美妝師出道，當時還常翻著雜誌告訴朋友：「將來我的作品一定要登上國際時尚雜誌。」而朋友的嘲笑並沒有澆熄她的熱情，在一次人生低潮，她毅然決然到西藏流浪，因此改變了她的一生。

賴曼琳在後台為模特兒上妝。（圖片來源：Romana提供）

旅途中，賴曼琳巧遇年輕攝影師，對方告訴她「有什麼好怕，看準了就上。」瞬間敲醒了她，賴曼琳終於踏上追夢之路，隻身來到陌生的城市—紐約，她一天打三份工，同時學習講英語，考取到多張美學執照，慢慢累積實力和作品，也在時尚圈打開知名度。

賴曼琳逐漸在時尚圈闖出知名度。（圖片來源：Romana提供）

直到有天機會終於來臨，知名攝影師Remi Adetiba邀請她拍攝國際時尚封面，終於讓她被看見，陸續和電視節目主持人Guy Fieri、維密超模Oluchi Onweagba和Netflix美劇演員Maggie Geha等人合作，賴曼琳活躍於歐美時尚圈，作品更是時常登上一線雜誌。

賴曼琳曾與美國時尚網紅AccidentalIcon合作。（圖片來源：Romana提供）

2016年，賴曼琳在亞洲各地進行演講，同時積極牽線台灣及日本彩妝保養品牌與紐約時裝週的合作，爭取國際曝光與交流，2020年她受邀參與台灣女裝品牌 C JEAN 合作 2021SS 台北時裝週，擔任品牌發表會後台彩妝總監。

賴曼琳積極爭取國際曝光與交流。（圖片來源：Romana提供）

賴曼琳預計回台產業交流道11月2日，此次台北時裝週是她將彩妝作品首次公開發表於台灣時尚界，將紐約時裝週後台經驗帶回台灣交流，以自身經驗指引，鼓勵對時尚充滿熱情的年輕彩妝師們，有勇氣去創造屬於自己的時尚舞台及夢想。