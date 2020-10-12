百達翡麗（Patek Philippe）於1999年問市的Twenty~4女表，是品牌首度專為女性設計的女表，向來深受女性表迷的喜愛，今年百達翡麗加碼再昇華，以「Manchette」法式袖口為靈感，推出精鋼鑲鑽款式，長方形表款與完美的拱形弧度可服貼仕女的纖細手腕，猶如佩戴珠寶手鍊一般奢華舒適，可在平日搭配休閒裝扮，也可搭配正裝禮服出席正式場合，風情萬種，十分百搭。

百達翡麗今年新登場的Twenty~4女表風情萬種，可平日佩戴，出席晚宴場合也很合適。（Patek Philippe提供）

百達翡麗與女人的關係匪淺，早在1851年，英國維多利亞女王就曾向百達翡麗訂購時計。1868年，百達翡麗為匈牙利伯爵夫人訂製一款可佩戴在腕上的腕表，且是史上第一只由瑞士製作的腕表。1916年，百達翡麗推出首枚報時腕表，就是一只女表，無一不是從女性的角度研發設計。

百達翡麗新款Twenty~4女表廣告主題為「有儀式感的生活」，享受人生的每一刻。（Patek Philippe提供）

今年新登場的百達翡麗Twenty~4女表搭載E15石英機芯，長方型精鋼表殼兩側鑲以珍貴寶石，突顯表身兩層階梯設計，白金立體阿拉伯數字及梯形立體小時刻度也是一大特色，一款為Twenty~4編號 4910/1200A-001藍色表盤腕表，一款為編號4910/1200A-010灰色表盤腕表，放射狀的表面散發女性的優雅風範，更添品味。

百達翡麗Twenty~4 4910/1200A-001藍色表盤腕表，表殼兩側鑲嵌36顆總重0.42克拉的鑽石，約42萬8000元。（Patek Philippe提供）

Twenty~4顧名思義即是24小時皆能佩戴的腕表，不論日夜、工作、在家或休閒時刻，皆能展現萬種風情，歷年來多次創新改款，兩年前推出Twenty~4 Automatic編號7300自動腕表，針對喜愛機械表的女性表迷設計，形塑獨立自主、品味獨具與奮鬥馳騁的女性形象，廣受女性企業家與時尚女性的歡迎。

今年新款Twenty~4女表廣告主題為「有儀式感的生活」，傳達現代女性生活中難能可貴的時刻，不論是享受晨曦時分停下腳步的片刻謐靜，或是傍晚赴宴前修飾妝容的愉悅，廣告標語「Begin your own tradition」又與百達翡麗所要傳達的「經典傳家」「Generation」廣告系列相呼應，別具意義。