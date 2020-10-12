38歲的孫藝珍年初因演出《愛的迫降》再度成為討論話題，就算已經出道20年了，還是保持零贅肉身材，尤其神級美顏更是凍齡，不但男生們淪陷在漂亮姐姐的魅力之中，她也成為女性們所憧憬的對象，而孫藝珍也分享了逆齡秘訣！

孫藝珍最早因精緻無辜的五官，被封為國民初戀，沒想到這20年來，她的神顏幾乎都沒有改變，這不只是天生麗質，更是因為她保養有道，在卸妝和洗臉時都特別注意之外，也很注重毛孔管理。

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 16 日 下午 9:39 張貼

每天洗完臉後，孫藝珍會用熱毛巾敷臉1分鐘，能夠幫助肌膚軟化角質，預防毛孔粗大，同時配合穴道按摩，針對顴骨、眉骨、臉部下顎輪廓線進行按摩，不但能讓臉部消水腫，也能促進代謝，提升保養品的吸收力。

另外，她會將檸檬切片浸泡在冰水中10分鐘，再用冰檸檬水洗臉，檸檬有美白的功效，因此這方法除了能進行二次清潔，冰水還能夠鎮定肌膚，達到收縮毛孔的效果，最重要的是，檸檬的維他命C，可以抑制皮脂過度分泌，也避免了檸檬酸度直接刺激膚質的風險。

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 23 日 下午 7:33 張貼

都學起來了嗎～但以上方法都還是有一定的風險，千萬要斟酌個人膚質情況使用。

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PST 2015 年 11月 月 23 日 上午 12:26 張貼