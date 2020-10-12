大人小孩都喜歡的哆啦A夢，在2020年邁入了第50周年了！PAUL&JOE為了歡慶哆啦A夢帶給我們「50年的歡笑」，再次推出聯名系列，而這次妹妹哆啦美也參加慶祝陣容，

本次哆啦A夢50周年限量彩妝品項包含限量美妝組、限量夾心唇膏、限量護唇膏，全都印上哆啦A夢和哆啦美，實在太可愛了！尤其是經典商品糖瓷絲潤隔離乳還掛上精緻的哆啦美吊飾，就算不是哆啦A夢粉絲也會立刻被圈粉！

糖瓷絲潤隔離乳SPF15PA+ 15ml，色號01。（圖／品牌提供）

哆啦A夢50周年限量美妝組售價NT2050，內容物包含以下4品項：糖瓷絲潤隔離乳限量旅行版15ml，瓶身穿上精緻的哆啦美吊飾超可愛；糖瓷校色珍珠蜜粉餅3g印上了哆啦A夢與哆啦美 x Paul & Joe黃色小碎花圖騰，粉餅表面也壓上了哆啦A夢與哆啦美的壓紋，讓每個定妝時刻充滿童趣與療癒感；巴黎訂製絲光腮紅4g盒上印了開心奔跑的哆啦A夢與哆啦美 x Paul & Joe黃色小碎花圖騰，表面也壓上了哆啦美笑咪咪的壓紋；雙面化妝包可正反使用，內外都採用哆啦A夢與哆啦美 x Paul & Joe品牌圖騰，搭配金色哆啦美與PAUL & JOE logo拉鍊吊飾。

哆啦A夢50周年限量美妝組。（圖／品牌提供）

除限量美妝組，限量夾心唇膏、限量護唇膏也值得一收。首次在2019推出就受到極大歡迎的哆啦A夢夾心唇膏重新推出，唇膏的內蕊有哆啦A夢的臉蛋，精緻金屬感的外殼，蓋子上還有哆啦美開心的笑臉。限量護唇膏外盒印上哆啦A夢與哆啦美 x Paul & Joe黃色小碎花圖騰，潤唇膏表面也印上可愛的哆啦美，味道是哆啦美最喜歡的哈密瓜麵包口味，聞起來香甜可口，讓每一次使用都充滿了樂趣與享受！

哆啦A夢50週年限量夾心唇膏，色號左至右：004、005、006。（圖／品牌提供）

哆啦A夢50週年限量夾心唇膏唇部試色。（圖／品牌提供）