徐若瑄強勢回歸，自製自演的電影《孤味》入圍六項金馬獎，睽違14年終於問市的最新專輯《Im V》，收錄單曲《別人的》、《再見錯的人》更先後登上排行榜冠軍，日前金曲獎頒獎典禮上，徐若瑄身穿一襲紫色中空禮服搭配梵克雅寶（Van Cleef & Arpels)走紅毯，豔冠群芳，證明這些年徐若瑄雖結婚生子暫別影藝圈，但她的「鋼鐵V」魅力依舊不減。
「這些曲子，是我躲在廁所創作出來的！」徐若瑄笑說，她習慣深夜創作，哄兒子Dalton入睡後，擔心燈太亮會吵醒兒子，又不敢離兒子太遠，只好一個人躲進廁所，縮在浴缸的小角落創作填詞。
創作的過程雖然辛苦，但與以往創作專輯最大的不同，是身邊有了心愛的老公與兒子充當新曲的第一個聽眾。徐若瑄說，兒子會用奶娃音唱她的新曲，超可愛，但她沒讓兒子看《再見錯的人》MV，「鍾瑤和元康擁吻的畫面太火熱，兒童不宜，不能給Dalton看啦！」
至於另一支《不敗的》MV，因造型十分冶豔性感，與平日媽媽形象差太多，也沒敢讓兒子看，倒是老公李云峰Sean對她的透明刺青蕾絲裝有意見，「原以為是擔心我太性感，誰知他驕傲秀出自己的八塊肌，毒舌反問我『妳的呢？』」，讓她又好氣又好笑。
這回徐若瑄以V字型強勢回歸歌壇，接受本報邀請進棚拍攝梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珠寶，她選穿LOEWE大蓬袖禮服，搭配梵克雅寶經典Alhambra鑽石長鍊、珠寶表和指間戒，並在前胸領口處佩戴一枚蓮花鑽石胸針，展現內歛優雅又不失天后霸氣的時尚風情。
梵克雅寶於1968年創作Alhambra珠寶系列，以四葉草為靈感，自此成為幸運的象徵，線條簡約，飾以別緻的圓珠飾邊，並以各種顏色的天然寶石為主石，世家傳人雅克雅寶（Jacques Arpels）曾說：「心懷幸運之願，方能成為幸運之人。」，與徐若瑄的「鋼鐵V」不屈不撓的堅強意志相互呼應。
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