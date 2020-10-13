被網友封為「最辣美魔女」的50歲南韓女星金惠秀，近日在個人社群平台上曬出自拍照，驚人的童顏與精緻的五官再次讓網友們驚豔，紛紛留言大讚她「超逆齡」。

金惠秀16歲時便出道，以甜美臉蛋、精湛演技陸續演出《順心》、《愛情與結婚》、《我們真的相愛過嗎》、《張禧嬪》等多部電視劇及電影獲得觀眾喜愛，近幾年更以《Signal》、《浪漫醫生金師傅》、《老千》等作品坐穩影后的寶座。今年她與朱智勳主演的韓劇《Hyena：富豪辯護人》也同樣創下不錯的收視，事業再度攀向巔峰。

在 Instagram 查看這則貼文 @_skywindy 分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 下午 7:15 張貼

接下來即將推出《我死去的那天》、《歸還》等作品的她，近日除了在IG上PO出淨灘的照片外，還曬出修整短髮的照片。只見她頂著一顆俏麗蘑菇頭，配上妹妹頭齊瀏海與整體妝容，宛如洋娃娃般精緻立體，立即吸引超過萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 H.S（@hs_kim_95）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 4 日 下午 7:46 張貼

粉絲紛紛留言「姐姐太逆齡了」、「這樣有50歲？」、「這個姐姐太不科學了」、「好像洋娃娃喔」、「姐姐人美心更美」。