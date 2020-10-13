32歲大陸女星景甜以膚白貌美的外型出道，超狂事業運讓她一連接下不少國際大片，包含在《長城》搭檔麥特戴蒙、劉德華，就連《金剛》、《環太平洋2》中都有她的曝光，不過自從她出道以來都沒大紅，曾被網友們戲稱為「票房毒藥」。近日，景甜發出一系列禮服寫真，大秀完美曲線引發熱議。

先前，景甜穿上一套金色修身禮服，以女神形象示人，這套平口抹胸裙大面積秀出她白皙的鎖骨線和直角肩，緊身收腰設計讓腰看起來瘦到不科學，呈現骨感的曲線美，為了增添嫵媚感，她更把長波浪捲髮側撥一邊，相當有高雅的女人味。

32歲大陸女星景甜穿上金色平口禮服大秀好身材。（圖／摘自微博@景甜）

景甜擁有一張甜美娃娃臉，配上167cm高挑身材，完美比例讓她幾乎穿什麼都好看，在貼文中，景甜同時俏皮寫下：「假期過半，存貨營業啦！」性感模樣也成功引發粉絲們的關注。

32歲大陸女星景甜穿上金色平口禮服大秀好身材。（圖／摘自微博@景甜）

粉絲們看了一系列美照後紛紛回應：「我想看新鮮甜，不加濾鏡那種」、「存貨依舊是美美的甜甜」、「性感的甜，魅惑十足」、「人間富貴花本花」、「好漂亮啊美到我了」等。