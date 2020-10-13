隨著疫情時間拉長，大家對口罩的要求越來越多，開始希望口罩能夠搭配穿搭，就有業者腦筋一動，將口罩和連身洋裝合為一體，製作出「連口罩洋裝」，只要穿上這件洋裝就自戴口罩，完全不用擔心忘記帶口罩的問題，到哪都是時尚的防疫小尖兵。

設計低調簡單。（圖片來源：prettylittlething官網）

女裝品牌PrettyLittleThing推出這款口罩連身洋裝，設計低調簡單，只有黑色一款，概念有點像高領再往上延伸，布料剛好蓋住嘴巴的部分，為了防止鬆脫，還有可以掛在耳朵上的小巧思，一件並不貴，大概落在14英鎊（約新台幣522元），價格十分親民。

洛蒂摩絲穿起來超時尚。（圖片來源：prettylittlething官網）

看起來似乎有點荒謬，但還真的有人穿出門，英國超模凱特摩絲的妹妹洛蒂摩斯，前陣子就大方穿上這件新品出門趴趴走，頓時引起熱烈話題，穿在身為時尚指標的洛蒂身上，這件連身洋裝充滿質感，洛蒂只簡單搭了雙馬丁，將金髮紮成雙馬尾，看起來竟有種刺客的帥氣感。

洛蒂摩絲是時尚指標。（圖片來源：prettylittlething官網）

這個口罩系列不只有洋裝，PrettyLittleThing還推出了口罩短版背心，加上連帽設計，穿起來真的就和刺客如出一徹，而這件小背心目前正在打折，要價13英鎊（約新台幣482元），如果覺得穿上街有點尷尬，穿去萬聖節派對也是不錯的選擇，一定沒有人會懷疑你的刺客裝扮！