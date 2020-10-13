吳寶春的第6本著作《世界冠軍，然後呢？吳寶春的創業報告》上市。（吳奕萱攝）

知名世界麵包冠軍吳寶春的第6本著作《世界冠軍，然後呢？吳寶春的創業報告》上市，有別於過往以麵包為主題的作品，這本書是談吳寶春創業10年、從零開始的心路歷程，書中並侃侃而談創業初衷與決心，管理企業、經營品牌的大學問。

本書以吳寶春面對挑戰的「經營小故事」貫穿，包括個人錦言佳句：「想要做好溝通，第一件事並不是急著去說，而是應該先仔細去聽」、「被負能量牽著走只會浪費力氣」、「比起批評，反而讚美能帶來更多的好處」、「真心誠意助人，往往形成巨大祝福和鼓舞的力量」等。

吳寶春團隊也推出10周年慶紀念新品—「台灣風土鹽可頌」。（吳寶春麥方店提供）

於此同時，吳寶春團隊也推出10周年慶紀念新品—「台灣風土鹽可頌」，邀請「好時‧好物」創辦人高靜玉提供台灣鹽創意，透過吳寶春團隊的麵包技術，做出具有風土代表性的7款台灣風土鹽可頌。

而為了與此7款台灣風土鹽搭配，吳寶春團隊也創作與一般鹽可頌不同配方的麵團，依據台灣風土鹽的意象，以天然梔子花染上不同顏色，口感上帶Q彈卻又兼具柔軟性、咬斷性，更能凸顯台灣風土鹽各自的風味。