嘻哈饒舌男神E.SO瘦子正式入主PUMA代言之列，運動時尚與音樂潮流雙霸主連袂攜手，精彩火花值得全台粉絲們期待！

運動品牌PUMA近年加入許多超人氣品牌大使，從流行天后蔡依林到國民男友許光漢，超強代言人陣容堪稱為運動時尚名人堂。今PUMA再度送上驚喜大禮，宣布2020秋冬最新品牌代言人E.SO瘦子的加入，欽選超狂PUMA經典復刻籃球鞋Ralph Sampson作為首波形象釋出。PUMA Ralph Sampson在瘦子的詮釋下嶄露非凡氣場，內斂雅痞的型格風尚堪稱行家等級的完美穿搭攻略！

擁有嘻哈思想家之稱的瘦子今年正式推出首張個人專輯，他將過往的批判力道和態度轉化為深刻的社會觀察和反思，用音樂創作來闡述最真實的自己，不停歇的努力和創新淬鍊出首首打動人心的歌曲，如同PUMA「Forever Faster的品牌精神不斷挑戰超越自己，進而在音樂圈成功佔有一席之地。上周瘦子在個人IG的一句「我在 #PUMA」對外正式宣告入主PUMA名人堂，消息一曝光瞬間成為各大社群平台熱議話題，粉絲們紛紛表示驚喜，更期待看到更多瘦子截然不同的新樣貌。

E.SO瘦子身著PUMA流行系列Pinstripe長厚連帽T恤、Ralph Sampson小白鞋。（圖／品牌提供）

在其IG發文中，瘦子腳上的精品小白鞋正是誕生於1980年代的PUMA經典復刻籃球鞋款Ralph Sampson，致敬80年代籃球界的傳奇人物，Ralph Sampson曾四次入選NBA明星賽的NBA名人堂，1983年以七尺四的搶眼身高以及驚人的敏捷度加入休戰頓火箭隊展開其NBA生涯，新秀賽季就以每場平均21分得分及11.1籃板的耀眼成績獲選為年度最佳新秀，在1985年更得到NBA全明星賽MVP殊榮，同時，首雙同名球鞋PUMA Ralph Sampson問世誕生。擁有超狂傳奇背景的PUMA Ralph Sampson以全白皮革包覆打造高端質感，鞋側車縫上黑色皮革PUMA招牌彎刀並鑲上金色Ralph Sampson簽名，鞋頭則保有籃球鞋的懷舊網眼設計，為精品小白鞋的極簡內涵注入運動潮元素。瘦子此次以獨具的時尚品味演繹PUMA Ralph Sampson高段潮穿搭，率性套上PUMA T7連帽T恤展現運動新型格，用最純粹的黑白配色打造PUMA Ralph Sampson復古經典的內斂底蘊。