英國皇室官方社群帳號於10月12號晚間曝光一段凱特王妃(HRH Catherine, Duchess of Cambridge)的影片，身穿黑色西裝的凱特王妃整體造型不僅看起來知性幹練，加上王妃優雅的舉止與談吐再度引起網友熱烈討論。

由英國倫敦歷史博物館（Natural History Museum）所舉辦的第56屆年度野生動物攝影師大賽（Wildlife Photographer of the Year）將於台灣時間14號凌晨3點正式展開。但受到新冠肺炎疫情影響，這次的頒獎典禮將改由線上舉行，而一向對於環境保育十分重視的凱特王妃，今年不但沒有缺席，還受邀擔任頒獎人，並在典禮開始前在網路上先行錄製了一段影片。

在 Instagram 查看這則貼文 Duke and Duchess of Cambridge（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 12 日 上午 6:47 張貼

只見影片中的凱特王妃一身俐落的黑色西裝褲裝，與平時優雅的洋裝穿搭截然不同，緞面的材質與硬挺的肩線設計讓她充滿「霸氣女總裁」的氣勢，但浪漫的波浪長髮與大地色的溫柔妝容卻也平衡掉西裝的銳利感，配上凱特王妃知性的氣質電暈不少皇室鐵粉。

網路上公開的側拍照中，凱特王妃燦爛的笑容同樣吸引不少人瘋狂轉發，紛紛留言大讚「怎麼有人可以這麼美」、「穿西裝也超級美」、「凱特王妃根本就是女神降臨」。