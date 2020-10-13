來自美國的開架彩妝品牌Milani，以高質感且價格親民風靡全球，自六月在台灣上市，旋即在屈臣氏獨家線上線下通路引爆熱潮。全新登台的Screen Queen霸屏天后粉底液、The Tank持久暢流眼線液為品牌最強新品，高品質卻是開架價格，預計將引發美妝控們一波討論！

自今年起，緊跟風向的彩妝愛用者應該都發現，粉底液已經悄悄重新霸佔底妝話題，Milani繼超經典Conceal+Perfect完美零瑕二合一粉底液之後，再推出顛覆底妝市場的重量級新作：Screen Queen霸屏天后粉底液，不僅擁有完美粉底液具備的輕薄高延展質地、可重複疊擦不顯厚重，更是開架首創加入獨家「Digital Bluelight FilterTM」科技配方，讓為了工作、生活、追劇、滑IG等而暴露於3C產品藍光下的現代女性，免於數位藍光造成的暗沉、缺乏彈性、乾燥粗糙等「科技光老化」肌膚問題，無論多長時間，都可以讓肌膚維持絕佳狀態！

Screen Queen霸屏天后粉底液擁有中高遮瑕度，可修飾毛孔、小斑點。（圖／品牌提供）

Screen Queen霸屏天后粉底液質地滑順，就算不搭配上妝工具，用手指也能順暢的推勻。（圖／邱映慈攝影）

眼線液的精準及細緻線條，是所有眼妝上癮者最重要的使用產品之一，然而Youtuber、部落客及美妝論壇也充斥著對市售眼線液的各種哀號，像是：完妝不到一小時就暈染、或不持久一下就掉光光、只畫你手不畫你眼、沒用過幾次就乾掉畫不出、斷水斷線難使用……等，這些令人喪氣的狀況，讓大家也只能認賠殺出，把不合用的眼線丟垃圾桶。

Milani持久暢流眼線液。（圖／品牌提供）

所有眼妝上癮者不必再為了這點小事煩惱了，完美兼顧容量與質量的Milani持久暢流眼線液獨特雙層槽蓋及儲墨槽系統，有效防止眼線液與空氣接觸導致的乾涸凝固；儲槽內設計有勻墨滾珠，輕搖便能勻和槽內眼線液，用到99%，最後一滴依舊精準完美順暢地勾勒出想要的眼線形狀；出墨連續均勻不斷線，質純經典黑色眼線液不含動物性成分，不論你的眼皮是油性、乾性還是混合性，都能打造24小時全天持久不脫妝的魅眼。

Milani持久暢流眼線液可打造順暢的眼線線條。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出兩名粉絲，每人可獲得Milani新品粉底液、眼線液*1組

★公佈時間 ｜ 2020/10/22

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