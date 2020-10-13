45歲女星佘詩曼（Charmaine Sheh）在參與港姐選美後出道，藉由古裝劇《後宮甄嬛傳》中「嫻妃」一角爆紅，靠著姣好面孔及深厚演技晉升戲劇女王，更是不少粉絲心中的凍齡女神。近日，她身穿一套亮紅色小洋裝出席公開活動，辣秀養眼白皙的長腿。

身高164cm的佘詩曼體態保養得宜，身材比例勻稱，這次她選穿一字領設計的荷葉裙擺洋裝，展現出骨感的直角肩，讓S曲線看起來更纖瘦，加上紅色布料也襯托出她白皙的皮膚，同時在腰部搭配上寬版黑色腰帶，勾勒出水蛇腰，讓人看了為之一亮，整體搭配優雅又吸睛。

45歲女星佘詩曼身穿一套亮紅色小洋裝出席公開活動。（圖／摘自微博@佘詩曼Charmaine）

在貼文中，佘詩曼更不忘寫下心靈雞湯，「四季是美好的，生活是美好的，每一季都有它獨有的美麗，女人的一生就是那多姿多彩的四季，祝願天下女性都能穿出自己的風采，穿出自己的個性，穿出自己的品味，讓女人們變化如四季，美麗如蝴蝶。」傳遞知性的正能量。

45歲女星佘詩曼身穿一套亮紅色小洋裝出席公開活動。（圖／摘自微博@佘詩曼Charmaine）

一系列佘詩曼美照讓粉絲們看瞭如癡如醉，紛紛狂讚：「佘佘姐好漂亮」、「暖暖的生活雞湯乾了」、「女神佘佘好美」、「當年的嬰兒肥呢」、「太美了吧，未來老婆」、「曼曼最美！！！」等。