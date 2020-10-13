澳洲女演員瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson），因演出《歌喉讚》中的「胖艾美」（Fat Amy）而爆紅，渾然天成的喜感讓她大受歡迎，而她也對自己也十分有自信，一直都秉持著「我胖我驕傲」的理念，直到前陣子才動念要為了健康瘦身，沒想到近期亮相竟然讓人大開眼界！

瑞貝爾威爾森的圓潤身材非常有記憶點，過去她的巔峰時期曾來到105公斤，也因此讓人看不出她其實已經40歲了，但今年初開始，瑞貝爾擔憂肥胖會對健康造成影響，終於下定決心減肥，希望在年底前能瘦到75公斤，而她最近瘦身有成，也興奮分享辣照，：「Just call me:Fit Amy.（叫我勻稱的Amy）」。

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這段期間，瑞貝爾在7個月內成功甩肉22公斤，飲食方面採用的正是「邁爾食療法」，每天至少都要攝取35公克高纖維，她的三餐都搭配無麩質麵包或餅乾，並且吃大量蔬菜和魚、奶類等等，不但能夠增加飽足感，還可以降低攝取糖分的慾望，更狠下心戒掉垃圾食物，一週最多只吃兩次甜食，

而運動方面，瑞貝爾一週會運動四-六天，每次運動都45分鐘以上，才能達到增肌減脂的效果，她也會早起爬山健走，有時甚至會跑步衝刺，陷入撞牆期就和男友互相鼓勵，另外，她會和私人教練一起「爬樓梯」訓練下半身肌肉，每次來回60趟，消耗的熱量遠比慢跑還多。

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