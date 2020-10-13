隨著秋冬的腳步接近，不只衣櫃，唇彩的質地與色系也要跟著換季。Za旗下熱賣「潮色邂逅唇彩」將推出全新色系，本次新色包裝將由充滿春夏感的粉色管身，蛻變為帶有溫暖感的「可可小棕管」，獨特可可灰棕色的極簡霧面外殼，色澤、質感雙升級！

秋冬必備唇色，Za都為你準備好了，2020年10月Za一口氣推出三款不同質地的唇彩：包括主打的柔霧款(3色)、與季節限定的金屬光(3色)與水潤款(4色)，濃郁顯色，百變隨心，可單擦也可疊擦，創造專屬唇色。全新10款色選任你搭配，為平凡的小日子，增添更多玩妝小樂趣！

新色包裝蛻變為帶有溫暖感的「可可小棕管」。（圖／邱映慈攝影）

「柔霧款」推出熱銷經典款新追色，絲絨般微霧質地滑順不乾澀，訂製唇膏切面，完美勾勒細緻唇線，持色貼合因子，打造飽和濃郁色澤。主打色為RD622，帶點磚色的紅色顯白又和秋冬妝容十分搭配。

「柔霧款」主打色為RD622。（圖／邱映慈攝影）

「金屬光」唇膏為潮流金屬色澤，一抹柔潤顯色，打造個性美唇。推出季節限定的秋冬木玫瑰色，主打色ND311顏色溫柔又帶有個性感的金屬光，打造不過甜的女人味；BR341為今年秋冬必備棕紅色，特別適合偏黃肌使用，一抹打造高級感妝容。

Za潮色邂逅唇彩RS322。（圖／邱映慈攝影）

「水潤款」塗抹瞬間柔滑勻潤，展現水潤雙唇，添加四重護唇精華，滋潤修護唇部。主打色ND325是輕甜果茶色，上班約會都百搭；另外特別推出疊擦色YE455，推薦疊擦於過紫、過紅、過深的唇膏之上，能夠立即將唇色轉化為帶橘調、帶磚紅調的色澤，創造專屬唇色。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得Za潮色邂逅唇彩秋冬新色*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/10/22

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